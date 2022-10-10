Atan: Ülke sorma gir hanına dönüştü

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Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı…

Gündem Kıbrıs’ın manşetinde yer alan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen skandal haber hakkında da açıklama yapan Atan, “Ülkenin durumuna bakacak olursak neresinden tutarsak tutalım elimizde kalıyor. Devlet Hastanesine elini kolunu sallayarak bir kişi gidip çalışıyor. Bu kişi kendisine verilen bu konum itibari ile vatandaşların kişisel bilgilerine kadar ulaşabiliyor. Bu kişi 3 ay boyunca hastanede çalışıyor ve hiç kimse bu kadın hakkında bir şey bilmiyor. Benim anladığım kadarıyla bu kadın kollanıyor. Ülke sorma gir hanına dönüştü” ifadelerini kullandı.

Elini kolunu sallayarak hastanede 3 ay boyunca çalışan kadın hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığını söyleyen Atan, “Konu ile ilgili başhekimde de bir sorun var diye düşünüyorum. Daha öncesinde de bu kadının başka sorunları vardı. 12 yıl önce de bir suça karıştı. Bu olayla ilgili de Sayın Bakan yapılması gereken yaptı” dedi.