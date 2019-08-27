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Ataner English Academy'de kayıtlar devam ediyor

27 Ağustos 2019 Salı 15:35
Ataner English Academy'de kayıtlar devam ediyor

İngilizce’yi sevdirmek ve İngiliz gibi konuşturmak onların hikayesi. Başarı ve Destek Burslarıyla İngiliz Gibi Konuşun, Eylül Kayıtları devam ediyor.

EYLÜL 2019-2020 KAYITLARI için hemen arayın: 05488655888 / 05338615888

Ataner Eğitim Grubu bünyesinde yer alan ATANER ENGLISH ACADEMYtarafından sunulan en kaliteli İngilizce dersleri için yeni akademik yıl kayıtlarında özel fırsatlar devam ediyor. 

2019-2020 eğitim yılında İngilizce özel derslerimiz yine aynı kaliteyle İngiltere’den mezun PROFESYONEL ÖĞRETİM EKİBİYLE SİZLERE en verimli İngilizce derslerini sunmaya devam ediyor. Öğrencileri tüm uluslararası sınavlara hazırlayan küçük gruplar ve teke tek özel eğitimlerle kişiye özel materyaller içeren en etkili, başarı odaklı programlarda yer almak için geç kalmayın.

Tüm Cambridge, Edexcel, Oxford, British Council ve Uluslarası sınavlarda ve Kolej Giriş Sınavlarında (KGS) İngilizce'de en iyi skorlar (STARTERS, MOVERS, FLYERS , KET, PET, GCE VE IELTS, SAT) için teknoloji ile geleneksel eğitimin harmanlandığı, en güncel materyaller, en etkin tekniklerin kullanıldığı İngilizce ÖZEL DERSLER devam ediyor.

TÜM ÖĞRENCİLERE 3 YAŞTAN İTİBAREN İNGİLİZCE özel ders için 2019-2020 AKADEMİK YIL KAYITLARI ve BURS IMKANLARI İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ VE YERİNİZİ AYIRMAK İÇİN ARAYIN. 

Adres: Metehan, Lefkoşa.

Telefon: 05488655888 / 05338615888

Facebook'ta & Instagram’da​ Ataner Danışmanlık sayfamızı takip edin Ataner Danışmanlık fırsatlarını kaçırmayın.

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AtanerEnglish Academy
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