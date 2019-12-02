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Ataoğlu: 11. Kurultayımızı gerçekleştirdik

Ataoğlu, geçen cumartesi gerçekleştirdikleri Olağan Kurultay’ın ardından bir mesaj yayınladı.

02 Aralık 2019 Pazartesi 13:47
Ataoğlu: 11. Kurultayımızı gerçekleştirdik

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, geçen cumartesi gerçekleştirdikleri Olağan Kurultay’ın ardından bir mesaj yayınladı. Ataoğlu, “30.11.2019 Cumartesi günü 11. Kurultayımızı gerçekleştirdik. Genel Başkan ve PM üyeleri, büyük bir uzlaşı ile seçimsiz olarak belirlenmiştir” ifadelerini kullandı. Ataoğlu, her zaman yanında olan eşi, çocukları ve ailesine, kurultay sürecini yöneten Divan Başkanı ve Üyelerine, Genel Sekreter Afet Özcafer'e ve kendilerini yalnız bırakmayan tüm DP'lilere teşekkür etti. Ataoğlu, kurultay organizasyonunda emeği geçen, gece gündüz çalışan ve emeklerini esirgemeyen ekibine, Atatürk Spor Salonu personeline, Medya ile birlikte destek ve yardımları ile yanlarıdan olan kişilere de teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Ataoğlu
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