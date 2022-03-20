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Ataoğlu, 16’ncı Avtepe Medoş Lalesi Festivali’ni ziyaret etti

Avtepe Muhtarlığı ve Medoş Lale Komitesi işbirliğinde düzenlenen 16’ıncı Avtepe Medoş Lalesi Festivali bugün gerçekleşti.

20 Mart 2022 Pazar 21:00
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Ataoğlu, 16’ncı Avtepe Medoş Lalesi Festivali’ni ziyaret etti
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Avtepe Köy meydanında yer alan festivale bölgede yaşayan vatandaşların yanı sıra turistler de ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşma yapan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, festivalin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Ataoğlu, Medoş Lalesi’nin yetiştiği bölgelerin özel koruma bölgesi ilan edilerek koruma altına alındığını ifade ederek, dünyada bir tek Kıbrıs’ta yetişen Medoş lalelere zarar verilmesinin aynı zamanda ülke kültür ve değerlerine de zarar verilmesi anlamına geldiğini, zarar verenler için cezai yaptırımlar olduğunu belirtti.

Kültürün unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için söz konusu festivallerin son derece önemli olduğuna işaret eden Bakan Ataoğlu, bu tür festivallerin ülke kültürünün yanı sıra iç turizm ve yurt dışından gelen turistlerin ilgi göstermesiyle ülkeye katma değer kazandırdığını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Avtepe Muhtarlığı Ve Medoş Lale Komitesi
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