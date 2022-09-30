Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
banner107

Ataoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bursa - İznik’te yapılan Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen, Türk dünyasında önemli bir yeri bulunan 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı.

30 Eylül 2022 Cuma 10:10
65 Okunma
Ataoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı



Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ataoğlu, açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapıldığı 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu ile birlikte etkinliğe katılan KKTC Güreş ve Okçuluk Federasyonu’na bağlı sporcularla bir araya geldi, sporcularla sohbet ederek, yarışma öncesinde Milli Sporculara başarılar diledi.

Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve etkinliğe katılan ülke devlet başkanları ile biraraya geldi.

Ataoğlu, gerçekleştirilen görkemli açılış etkinliğinin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve etkinlikte yer alan ülkelerin devlet başkanları ile üst düzey yetkililerinin bir araya geldikleri toplantıya katıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şirket parasını cebine indirdi!
Şirket parasını cebine indirdi!
Ölüm nedeni açıklandı!
Ölüm nedeni açıklandı!
Olaylı gece kanlı bitti!
Olaylı gece kanlı bitti!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim