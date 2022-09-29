Ataoğlu 4. Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katılmak üzere İznik’te

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve Türk dünyasında önemli bir yeri bulunan 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış törenine katılmak üzere Bursa’ya gitti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı, “Gelenekten Geleceğe Bir’iz!” temasıyla düzenlenecek 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları’na, 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılıyor.

Bugün başlayacak ve 2 Ekim'e kadar sürecek 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları’nda KKTC’den de Güreş ve Okçuluk Federasyonu’na bağlı 27 sporcu ile 7 yönetici ve antrenörü yer alacak.