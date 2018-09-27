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Ataoğlu: 865 milyon dolarlık turizm gelirine ulaştık

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında,  ülke turizminin “25 binler seviyesinde yatak kapasitesine, 1 milyonu aşkın turiste ve 865 milyon dolarlık turizm gelirine” ulaştığını belirtti. 

27 Eylül 2018 Perşembe 09:43
Ataoğlu: 865 milyon dolarlık turizm gelirine ulaştık

Ataoğlu, hızla gelişen endüstrilerden biri olan turizm sektörünün dünyada en önemli geçim kaynağı olduğunu, her yıl dünyada 800 milyon kişinin seyahat ettiğini ifade etti.

Ülke turizmini değerlendiren Ataoğlu, şunları kaydetti: 

“Her geçen yıl daha sert bir rekabetin yaşandığı turizm pazarında ‘Kuzey Kıbrıs’ markası Akdeniz bölgesinin hızlı büyüyen destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Saray Hotel ve Celebrity Hotel ile başlayan turizm maceramız Kuzey’e geçişle birlikte 2 bin 621 yatak, 38 bin 800 turist ve 30 milyon TL’lik bir başlangıç ile olmuştur. Bugün ise 25 binler seviyesinde yatak kapasitesine, 1 milyonu aşkın turiste ve 865 milyon dolarlık bir turizm gelirine ulaşmış durumdayız.”

Turizmde varılan nokta ile geçmiş 44 yıl karşılaştırıldığında, elde edilen gelişme ve başarıların göz ardı edilemeyeceğini belirten Ataoğlu, dünyada giderek daha çok sayıda etnik ve dini çatışma ortaya çıkarken, halkları kaynaştıran özelliğiyle önem kazanan bu sektöre daha çok değer vermek gerektiğini kaydetti. 

Ataoğlu mesajında, “Turizmin ulusal ekonomilere katkısının yanı sıra uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici rolünün tüm dünyada egemen olması dileğiyle turizm sektörünün Dünya Turizm Günü’nü kutluyorum. Sektörün gelişimine emek verenlere başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi

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Anahtar Kelimeler:
Turizm Ve Çevre BakanıFikri AtaoğluTurizmTurist27 Eylül Dünya Turizm GünüGündemKıbrıs
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Esnaf 2018-09-27 12:05:53

Bravo size o zaman gırmızı gurdellacık :) Nasıl başardınız bu görünmeyen turistleri getirdiniz? :) Allahaşkına, lütfen detaylı bir veri olarak açıklayın da görelim gercek turistleri...

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nnn 2018-09-27 13:23:46

eee, nerde paralar niye ağlar haala analar???

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