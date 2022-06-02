Ataoğlu: Açıklamam yanlış yorumlanmıştır

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, sabah katıldığı ve Ankara temasları ile ilgili bilgi verdiği BRT canlı yayında sarf ettiği sözlerin gerek bazı haber siteleri tarafından yanlış yorumlanarak aktarılması, gerekse de sosyal medyada meydana gelen haksız eleştiriler karşısında, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması için açıklama yapmanın zaruri hale geldiğini belirtti.

Ataoğlu açıklamasında, "Sabah katıldığım televizyon programında Ankara temaslarımla ilgili sarf ettiğim sözler kamuoyunda yanlış yorumlanarak aktarılmış, sosyal medyada da haksız şekilde eleştiri konusu haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın kamuoyuna aktarıldığı gibi bir yaklaşımı söz konusu olmamıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, bu açıklamayı yapmayı gerekli bulduğumu belirtirim" dedi.