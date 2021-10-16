Ataoğlu, Akdeniz Köyünde Çıkan Yangını Yerinde İnceledi

Ataoğlu, yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak polis soruşturmasının devam ettiğini belirterek, dere kenarında bulunan bazı evlerin yangın tehlikesi altında kaldığını ancak İtfaiye, Sivil Savunma ve köy halkının özverili uğraşları sonucunda herhangi bir mal ve canın zarar görmediğini, bu da olayın sevindirici yanı olduğunu belirtti.

“Maalesef, her yangın, nefesimizi biraz daha azaltıyor. Yanan alanlardaki canlı polülasyonu maalesef etkileniyor. Herhangi bir vatandaşımızın canına ya da malına bir zarar gelmemesi bizleri sevindirsede, yanan ağaçlar ve yaşam popülasyonu ile canlarını kaybeden canlıları düşününce, üzülmemek elde değil” diyen Ataoğlu, “doğanın bir parçası olduğumuzu unutmadan, doğaya olan sorumluluklarımızın ve hassasiyetimizin bilincinde hareket etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesinde canla başla çalışan İtfaiye, Sivil Savunma ve köy halkına teşekkür ederek, doğaya karşı insanların dikkatli ve sorumlu hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.