Ataoğlu, Antalya Diplomasi Forumu’nu değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde ikinci kez Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF) katılım gösteren, Ataoğlu, değerlendirmelerde bulundu.

Ataoğlu, turizm İle ilgili görüşmeleri başlattıklarına işaret ederek, görüşmelerin olumlu geçtiğini, yarın bir kez daha görüşme yapacaklarını söyledi.

Hükümet yetkililerinin ve muhalefet partilerinin genel başkanlarının forumda yer almasının önemine işaret eden Ataoğlu, “Türkiye’nin KKTC’ye verdiği değeri gösteriyor” dedi.

Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı ile bir görüşme yaptıklarını, yeniden görüşeceklerini aktardı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI