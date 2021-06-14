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Ataoğlu: Arıtma tesisleri artık online izlenebilecek

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmete girecek olan Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) için imzalar atıldı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 10:52
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Ataoğlu: Arıtma tesisleri artık online izlenebilecek

Ülkemizdeki atık su arıtma tesislerinin deşarjlarının çevrimiçi (online) izlenebilmesi için Sürekli Atık Su İzleme Sistemi kurulması ile ilgili ihale Merkezi İhale Komisyonu tarafından sonuçlandırıldı.

İhaleyi kazanan Envitech Environmental Services Ltd şirketi adına Joseph Naccour ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu sözleşmeye karşılıklı olarak imza koydu.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, SAİS sisteminin pilot kabini ve yazılımların kurulması için 6 aylık bir süre öngörüldüğünü, ekim ayında ekipmanların geleceğin aralık ayında ise sistemin çalışır hale geleceğini söyledi.

SAİS kapsamında çıkış suyunda sürekli ve otomatik olarak pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, iletkenlik, debi, kimyasal oksijen ihtiyacı, askıda katı madde, azot ve fosfor parametreleri ölçüleceğini belireten Ataoğlu, sonuçların periyodik ve gerçek zamanlı olarak Çevre Koruma Dairesi’nin merkezi veri tabanına aktarılacağını ifade etti.

Ataoğlu, sistemin kurulması ile belirlenen tesisler, kendi tesislerinin deşarj noktalarına ölçüm sistemi kuracağını ve Çevre Koruma Dairesi’nin kurmuş olduğu sisteme entegre olacağını dile getirdi.

Entegre sonrası deşarjları sürekli olarak izleneceğini, standartlar aşıldığı takdirde sistem aracılığıyla Çevre Koruma Dairesi’ne bildirim yapılacağını anlatan Ataoğlu, tüm sistemin dairenin kontrolünde olacağını belirtti.

“Sistemin kurulması ile belirlenen atık su arıtma tesislerinin deşarjları Çevre Koruma Dairesi tarafından online olarak izlenebileceğini belirten Ataoğlu, tesislerde oluşabilecek herhangi bir soruna anında müdahele edilebileceğini, ülke için böyle bir sistemin gerekli olduğunu vurguladı.

Turizm adası olan ülkemizde atık sulardan kaynaklanan kirliliklerin artık ortadan kaldırılacağını da ifade eden Ataoğlu, Bakanlığın bu sistemin kurulması ile arıtma tesislerini 7/24 saat izleme olanağı bulacağını da söyledi.

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Turizm Ve Çevre BakanlığıÇevre Koruma DairesiSürekli Atık Su İzleme Sistemi
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