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ATAOĞLU: “ATAÖV’ÜN KATKILARI HİÇBİR ZAMAN UNUTULAMAZ”

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda çeşitli toplantılara ev sahipliği yapan ve Bakanlığın en büyük salonu olan toplantı salonuna, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun kararı ile 2019 yılında hayatını kaybeden Turizm Planlama Dairesi Eski Müdürü Hakan Ataöv’ün adı verildi.

09 Nisan 2021 Cuma 15:14
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ATAOĞLU: “ATAÖV’ÜN KATKILARI HİÇBİR ZAMAN UNUTULAMAZ”

Bu amaçla yapılan etkinliğe Bakan Ataoğlu’nun yanı sıra, Turizm Planlama Dairesi personeli ve bakanlık personeli katıldı.
ATAOĞLU: “ATAÖV’ÜN KATKILARI HİÇBİR ZAMAN UNUTULAMAZ”
Turizm ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre,  Ataoğlu yaptığı konuşmada, “Uzun yıllar birlikte çalıştığımız arkadaşımız kardeşimiz Hakan Ataöv ile uzun zaman gece gündüz demeden hep birlikte çalıştık.  Katkıları hiçbir zaman unutulamaz. Göreve tekrar geldiğimde onun adını yaşatmak adına böylesi bir karar almak istedik. Hakan Ataöv isminin unutulmaması ve hep yaşatılması için Turizm Bakanlığı büyük salonunun adını ölümsüzleştirdik. Ben kendisine tanrıdan rahmet ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.   
Merhum Hakan Ataöv’ün ailesinin, Bakanlığa gönderdiği açıklama da açılışta iş arkadaşları tarafından okundu. 
Hakan Ataöv’ün ailesinin gönderdiği mesajda “Ailemizin gurur kaynağı, pek değerli varlığımız Hakan Ataöv’ün zamansız ve ani kaybetmenin acısı ilk günkü kadar çok derin… Gurur kaynağımız Hakan Ataöv isminin yıllarca mesleğini tüm azim ve fedakarlıkla sürdürdüğü Bakanlık toplantı salonuna verilmesine memnuniyetimizi belirtir, konu hakkında karar veren herkese teşekkür ederiz” denildi.
Merhum Hakan Ataöv’ün adının verildiği toplantı salonunun içerisine de, adının ve özgeçmişinin yazılı olduğu bir de pano asıldı.

Anahtar Kelimeler:
Hakan Ataöv
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