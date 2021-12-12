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Ataoğlu: Atılması gereken adımları hep birlikte atacağız

DP Genel Başkanı Ataoğlu, Demokrat Parti’nin kitle partisi olarak hareket ettiğini belirterek, “Atılması gereken adımları hep birlikte atacağız” dedi.

12 Aralık 2021 Pazar 12:59
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Ataoğlu: Atılması gereken adımları hep birlikte atacağız
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Demokrat Parti’de (DP) 23 Ocak’ta gerçekleşecek olan Erken Genel Seçimleri için milletvekili adaylarını ve sıralarını belirleme maksadıyla oy kullanımı devam ediyor.

Şu saatlerde Sanayi Odası’nda gerçekleşen oy verme işlemi sırasında Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu açıklamalarında, zor bir süreçten geçildiğini belirterek, “Pandemi koşulları çerçevesinde aday adaylığı ve sıralama seçimini yapıyoruz. İlk kez elektronik ortamda bir seçim gerçekleştiriyoruz” dedi.

DP olarak ilerleyen günlerde ekonomik anlamda yapmayı arzuladıkları manifestoyu yayınlayacaklarını söyleyen Ataoğlu, “Demokrat Parti, kitle partisi olarak hareket ediyor. Atılması gerekilen adımları hep birlikte atacağız. Aday adayı olan arkadaşlarıma ve destek veren herkese teşekkür ederim” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Anahtar Kelimeler:
Fikri Ataoğlu
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