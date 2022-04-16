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Ataoğlu: "Avrupalı turistin ilgisini çekiyor"

16 Nisan 2022 Cumartesi 21:09
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Ataoğlu: "Avrupalı turistin ilgisini çekiyor"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, pandemi döneminde KKTC’nin edindiği güvenli ülke imajının önemine işaret ederek, bu yıl KKTC’nin turizmden daha fazla pay alacağı ümidinde olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu, dünyanın hızla gelişen sektörlerinden biri olan turizmin; milyonlarca kişinin seyahat ettiği, önemli bir pazarı oluşturmakla beraber yaklaşık 3 yıldır pandemi nedeni ile bir çok sıkıntılar yaşamakta olduğunu belirtti.

Bu sıkıntılı süreci büyük oranda atlatırken bu yıl KKTC’nin turizmden daha fazla pay alacağı ümidinde olduğunu kaydeden Ataoğlu, “Turizm sektörü gelecekteki en önemli istihdam kaynağı olmasının yanı sıra, aynı zamanda da etkin bir sosyal politika imkanı da sunmaktadır” dedi.

Bakan Ataoğlu, ülkenin Akdeniz Bölgesi’nin turizm pazarında çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, Kuzey Kıbrıs destinasyonunun bakir kalmış yapısı ile Avrupalı turistin de ilgisini çektiğini söyledi.

Mesajında, pandemi döneminde KKTC’nin edindiği güvenli ülke imajının, diğer alanlarda yaşanan sıkıntıları aşmakta büyük katkı sağlayacağını belirten Ataoğlu, geçmişten günümüze ulaşan doğa ve tarihi zenginlikleri ve güzellikleriyle ülkenin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek Dünya turizminden hak ettiği payı alabilmesi için her türlü gayreti göstereceklerini vurguladı.

Ataoğlu mesajında, “Turizmin ulusal ekonomilere katkısının yanı sıra uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici rolünün tüm dünyada egemen olması dileğiyle “15-22 Nisan Turizm Haftası”nı kutlar, sektörün gelişimine emek veren tüm turizm paydaşlarımıza da başarılar dilerim” dedi. 

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