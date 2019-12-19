Ataoğlu: “Bakanlık Denetim Konusunda Yeterli Çalışmayı Yapmıyor”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da bütçeyle ilgili söz aldı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın hep enerji kısmının konuşulduğunu, ekonomik kısmının pek gündem olmadığını anlatan Ataoğlu “Oysa bu ülkede neredeyse pahalılığı tetikleyen bir anlayış hâkim” dedi.

Bu bakanlığın pahalılığın önüne geçebilecek yetkileri olduğunu dile getiren Ataoğlu, bakanlığın denetim konusunda yeterli çalışma yapmadığını söyledi.

Bakanlık ve EL-SEN arasındaki gerginliğin hoş olmadığını söyleyen Ataoğlu, “Grev yaptılar sonra el sıkıştılar ama halk hala elektriği pahalı almaya devam ediyor” diye konuştu.

Ataoğlu, elektrik ücretlerinin ucuzlatılması için çalışma yapılacağı sözleri verildiğini hatırlatarak bu sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Taçoy’a “AKSA sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden sözleşme imzalanacak mı? Kıb-Tek jeneratör alımına neden karşı?” gibi sorular soran Ataoğlu, Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında atılması gereken adımların hâlâ atılmadığını kaydetti.

Vizyon 2035 çalışmalarına işaret eden Ataoğlu “Umarım bu planlama düşüncelerinizi sıkıntı ve engellere rağmen hayata geçirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Şeffaflıkla ilgili söylemlerin hayata geçirilip geçirilmediğinin şüpheli olduğunu dile getiren Ataoğlu, “Madem şeffaflıktan bahsediliyor, EL-SEN’in işaret ettiği firmanın kim olduğunu açıklamak zorundasınız” diye konuştu.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, elektriğin ucuzlatılması için en kısa zamanda gerekenin yapılmasını istedi.

Fuar Alanı’nda Bakan Taçoy’un projelerinin hayata geçmesi için gerekli bütçe rakamı olmadığını dile getiren Ataoğlu, “Umarım o rakama ulaşır ve o projeyi hayata geçirirsiniz” diye konuştu.

Yerli ürünlerin turizm sektöründe kullanılması için gerekli adımların atılmasını isteyen Ataoğlu Hal Yasası’nın da hayata geçmesi gerektiğini dile getirdi.