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Ataoğlu, Basın Günü'nü Kutladı

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yayımladığı mesajla basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

11 Temmuz 2021 Pazar 15:27
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Ataoğlu, Basın Günü'nü Kutladı

Ataoğlu mesajında, “Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedirler. Hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, ülkemizin daha da gelişmesi bakımından çok önemli bir yere sahiptir” ifadelerine yer verdi.

Basının “yasama”, “yürütme” ve”yargı”dan sonra dördüncü güç olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, pandemi süresinde de canları pahasına büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren” tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlayarak başarılar diledi.

Son Güncelleme: 11.07.2021 23:38
Anahtar Kelimeler:
Fikri Ataoğlu11 Temmuz Basın Günü
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