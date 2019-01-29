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Ataoğlu Başkanlığındaki Bir Ekip EMİTT 2019 Turizm Fuarı’na Katılacak

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığında, turizm profesyonelleri, sektör temsilcileri ve  Bakanlık yetkililerinden oluşan bir ekip, EMİTT 2019 Turizm Fuarı’na katılacak.

29 Ocak 2019 Salı 18:27
Ataoğlu Başkanlığındaki Bir Ekip EMİTT 2019 Turizm Fuarı’na Katılacak

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Turizm ve  Çevre Başkanlığı, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek fuara, Girne Kalesinde koruma altına alınan Fenike Döneminden bu yana Kıbrıs’ta yaşam bulan “Batık gemi konsepti” ile katılacak.

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Turizm ve Çevre Bakanlığı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi  tarafından organize edilen fuara, KKTC’nin tanıtımını yapmak, Türkiye ve dünyanın her yerinden gelen turizm acenteleri, tur operatörleri ve diğer turizm profesyonelleri ile yeni ortaklıklar kurabilmek ve iş birliğini geliştirmek amacıyla katılacak.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu fuarla ilgili  açıklamasında, değişime uygun olarak geliştirilen yeni turizm ürünlerini başta Türkiye olmak üzere dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını  kaydetti.

“Hedefimiz 2019 yılında turizm gelirlerini artırmaya yönelik yeni bağlantılar oluşmasını sağlamaktır” diyen Ataoğlu, son iki yılda Kuzey Kıbrıs standının fuarda birincilik ödülü aldığını hatırlatarak, dünyanın en büyük 5 fuarı arasında yer alan EMİTT fuarının Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

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Fikri AtaoğluEMİTT 2019 Turizm FuarıHaberGündemKıbrıs
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