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Ataoğlu: Beklediğimiz oy oranı bu değildi, kesin sonuçların ardından yeniden açıklama yapacağız

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, resmi sonuçların öncesinde mevcut durumu değerlendirdi, “Beklediğimiz oy oranı bu değildi” dedi.

23 Ocak 2022 Pazar 22:04
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Ataoğlu: Beklediğimiz oy oranı bu değildi, kesin sonuçların ardından yeniden açıklama yapacağız
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, resmi sonuçlar açıklanmadan önce basına açıklamalarda bulundu.

Bekledikleri oy oranının bu şekilde olmadığını ifade eden Ataoğlu, durumu parti içinde değerlendireceklerini belirtti.

Henüz resmi sonuçların açıklanmamasından ötürü resmi sonuçlar açıklanınca yeniden bir açıklama yapacağını söyledi ve şöyle devam etti:

“Seçim kararı alındığı gün ve bugün arasındaki sürede tüm partiler adaylarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisinde.

Elbette ki pandemi koşulları da önemli.

Bugünkü seçim sonuçlarına bakarak bir yorum yapacak olursak elbette ki katılım oranında ciddi bir düşüş söz konusu…

Bunun sebeplerini artık önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz, bunu herkesin de ciddi şekilde ele alıp değerlendirmesi gerekiyor.

Elbette mevcut şartlar altında oy veren herkese de çok teşekkürler.

Şu anki aldığımız oy oranını

Beklediğimiz oy oranı bu olmadığı için, enine boyuna değerlendireceğiz.

YSK’nın yapacağı açıklamanın ardından yeniden açıklama yapacağız.”

Anahtar Kelimeler:
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu
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