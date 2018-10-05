Ataoğlu: Bilet fiyatları ucuzlayacak, Anadolujet seferlerine başlıyor

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkede uçuş sayılarının yetersiz olması nedeniyle yapılan görüşmeler sonrası, THY’ye bağlı Anadolu Jetin güne KKTC’de başlayıp KKTC’de bitireceği bir uçağı devreye konacağını ve yeni seferlerin başlayacağını söyledi.

Ataoğlu “Birçok uçak şirketiyle görüşüyoruz. Bu arada farklı bir limitet şirket nasıl oluşur diye de fikir yürütürken çalışmalarımızı Sayın Başbakana aktardık. Türkiye ziyaretinde bu kon TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktarıldı. Bu görüşme sonrasında, Erdoğan Anadolu Jetin bir uçağının sürekli olarak Kıbrıs’a konuşlandırılması talimatını verdi. Sizin aracılığınızla ilk kez duyurmuş olalım, önümüzdeki günlerde Anadolu Jet seferlerine başlayacak.”

Ekonomik kriz ve biletlerdeki fahiş fiyatlar karşısında sefer sayılarını arttırmak için girişimlerde bulunduklarını vurgulayan Ataoğlu, “THY’nin sefer sayılarını arttırmak için çalışmalar yaptık. Sefer sayıları önce altıdan yediye yükseldi. Şimdi de 8. Sefer olması durumu var” diye konuştu.

“GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR”

Turizm sezonunun hareketli geçmesi için yapmış oldukları çalışmaların artışa yansıdığını kaydeden Ataoğlu, “Türkiye ve yurtdışında Turizm ve Çevre Bakanlığı adı altında yapmış olduğumuz tanıtımlar, Türk Hava Yolları ile olan iş birliklerimiz ve Uluslararası fuarlara olan katılımlarımız sonrasında KKTC’ye gelen turist sayısını arttırmayı başardık” dedi.

Ataoğlu, yaz sezonunda ulaştıkları doluluk oranlarına kış sezonunda da yakalamayı hedeflediklerini belirtti.

Otel doluluk oranlarının genel olarak %70 olarak açıklandığını söyleyen Ataoğlu, “Aslında 5 yıldızlı ve lüks otellere baktığımızda doluluk oranlarının %90-%100 arasında olduğunu görüyoruz. 5 yıldızlı otellerin yatak sayıları da baz alındığında kış sezonu için %100 dolu olması bekleniyor” şeklinde konuştu.

Köy pansiyonları ve diğer otellerdeki doluluk oranlarını arttırmak için acentelerle birlikte yapmış oldukları çalışmalar olduğunu aktaran Ataoğlu, “Önümüzdeki süreç içinde bu tarz yerlere de çok sayıda turist gönderiyor olacağız. Bunu başardığımız zaman KKTC genelinde doluluk oranları %90’ları bulacak” ifadelerini kullandı.

“İSKANDİNAV ÜLKELERİNDEN GELEN TURİST SAYISI YETERSİZ”

Ülkeye en fazla turistin İngiltere ve Almanya’dan geldiğini; diğer ülkelerden gelen turist sayısını yetersiz bulduğunu bildiren Ataoğlu, “Her zaman ülkeye daha fazla turist getirme ihtiyacı hissediyoruz. Adaya nasıl daha fazla turist çekebiliriz diye devamlı arayış içerisindeyiz. Yeni açılan otellerimizin kazandırdığı yatak sayısını düşündüğümüz zaman bu açığı kapatmak için sürekli yeni çözüm yolları arıyoruz” dedi.

“Değişik ülkelerden turist getirmek için Ocak ayı içinde Türk Hava Yolları iş birliğinde, acentelerimiz ve paydaşlarımızla birlikte yapacağımız çalışmalar olacak” diyen Ataoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“İskandinav ülkelerindeki acentelerle ikili görüşmelerimiz olacak. Mevsim ve iklimimiz müsait olduğu için özellikle İskandinav ülkelerinden turist getirmeye çalışıyoruz. Çünkü geçirdiğimiz en soğuk kış günü bile onlara yaz mevsimi gibi geliyor. Çalışmalarımız sadece bununla sınırlı değil. Uçak seferleri ve acentelerin charter seferlerini sonrasında ülkemize gelecek turist sayısını göz önünde bulundurarak paydaşlarımızla bir araya gelip kapsamlı çalışmalar yapmaya kafa yoruyoruz.”

“YENİ HAVALİMANINA BÜYÜK GÖVDELİ UÇAKLAR GELEBİLECEK”

Havalimanının en yoğun olduğu günlerde, kalabalığın belini kırmak için büyük gövdeli uçakları getirmek istediklerini ancak mevcut pistin buna müsait olmadığını kaydeden Ataoğlu, “Pist zemininin büyük gövdeli uçakları kaldıramayacağını gözlemledik. Şu anda ikinci bir alternatifimiz olmadığı için de bu riski göze alamadık” ifadelerini kullandı.

Yeni yapılacak havaalanının 2019 yılının sonlarına doğru bitebileceğini ve büyük gövdeli uçakların yeni piste uygun olduğunu anlatan Ataoğlu şunları aktardı:

“Yeni havalimanı ile birlikte büyük gövdeli uçaklar gelebilecek, bu durum bilet fiyatlarına da yansıyacak.”

Son zamanlarda halkın da katılımıyla gerçekleşen Lefkoşa’da ve Alsancak’ta açılan butik oteller ilgili de konuşan Ataoğlu, “Biz özellikle çalışmalarımızda Surlariçi’ne ağırlık verdik. Bakanlık olarak burayı kredilendiriyoruz. Restore edilerek Turizme kazandırıyoruz. Restore edilen bütün binalara baktığımızda hepsi dolu ve herkes mutlu.”

YERLİ İSTİHDAMA TEŞVİK

Ataoğlu, yerel iş gücü istihdamı konusunda da açıklamalarda bulunarak “Turizmde yerli istihdamı arttırmak için yıllardır kapalı olan OTEM’i açtık. OTEM’de eğitimini tamamladıktan sonra bu çocukların garanti bir işi olacak. OTEM’de kalifiye eleman dediğimiz açığı gidermeye çalışıyoruz.

Ülkemizde %19 civarında genç işsiz var. Bu vatandaşlarımızı turizme adapte etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. KKTC vatandaşı olan bir personele 3 bin TL maaş veriliyorsa, biz de lise mezunu olana 1000 TL, Üniversite mezunu olana ise 1500 TL teşvik yatıracağız. Yani 3 bin TL alırken katkılarımızla 4 bin TL maaş alabilecek. Bu gençlerin turizm sektöründe yer almasına katkı sağlayacak ve onlara teşvik olacak” şeklinde konuştu.