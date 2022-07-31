Ataoğlu: "Birlik ve beraberliğimizi hiç kaybetmeyelim"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kıbrıs Türk halkının onurlu günlerinden biri ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş’imizin bayramı. 1571 yılında atalarımızın Kıbrıs’ı fethetmesi, 1958 yılında Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşu ve 1976 yılında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşu ile birlikte bu güne kadar gelen özgürlük.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı tüm zorluklara rağmen, verilen onurlu mücadeleden sonra geleceğe bırakılan özgür, eşitlik temelinde, güvenli ve mutlu bir yaşam.

Kıbrıs Türkü, tarih boyunca en zorlu dönemeçlerde her zaman birlik olmuş, dayanışmayı başarmış, onurlu ve mücadeleci bir halk olmuştur. Kıbrıs Türkü, kimliğiyle, kültürüyle bu topraklarda varlığını korumak için 451 yıldır onurlu bir mücadele vermektedir.

Her zorluğun altından kalkan halkımız, inanıyorum ki içinde bulunduğumuz bu zor günleri de el birliği ile çalışarak ve dayanışmayı daha da ortaya koyarak güzel günlere kavuşacaktır.

Toplumsal birlik ve beraberliğimizi hiç kaybetmeden çalışmaya devam etmeliyiz.

Bu duygularla birlikte 1571’den beri süre gelen zamanda onurlu mücadele veren, kahramanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunarken, TMT’mizin 64’üncü ve GKK’mızın 46’ncı kuruluş yıldönümlerini kutluyorum.

Birlik ve beraberliğimizi hiç kaybetmeyelim.”