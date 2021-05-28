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Ataoğlu: Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TBMM- KKTC Dostluk Grubu milletvekillerini kabul etti.

28 Mayıs 2021 Cuma 08:45
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Ataoğlu: Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız

Kabulde konuşan TBMM- KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, iki ülke arasındaki bağların daha da güçlenmesi için burada bulunduklarını söyleyerek, KKTC’nin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, iki ülke parlamenterlerinin dostluklarını geliştirmek adına güzel bir ziyaret olduğunu söyledi.

KKTC’nin yaşadığı haksız ambargolar karşısında her zaman Türkiye’nin desteğini hissettiklerini dile getiren Ataoğlu, bu dostluğun ve kardeşliğin her zaman artarak devam edeceğini belirtti.

Türkiye’nin kısa bir süre öncesine kadar Pandemi Hastanesi, Su Projesi, yol ve altyapı çalışmaları gibi buna benzer birçok yardımı tereddütsüz yaptığını anlatan Ataoğlu, “Bu zor süreci iki devlet, tek millet olarak hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.

Pandemi döneminde Kıbrıs Türk halkının hakkı olan aşıların Avrupa ve Güney Kıbrıs tarafından adil dağıtılmadığına da değinen Ataoğlu, Türkiye’den gelen 140 bin doz aşı ile nüfusun belli oranının aşılandığını, yakın zamanda da gelecek yeni parti aşılarla hem eğitimde hem de turizmde aşılamaların tamamlanmasıyla ekonominin nefes alacağını dile getirdi.

Görüşmenin sonunda karşılıklı hediye takdimi yapıldı.
        
        
 

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Fikri Ataoğlu
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