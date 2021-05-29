Ataoğlu: "Çağ dışı zihinlerin engeline takıldı"

Ataoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

‘Ülkeler ve insanlar arası görünmez duvarların Covid şartlarıyla daha da yükseldiği dünyamızda, kültür ve sanatın birleştiriciliği yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor.

Akdeniz’in tam ortasında dünya tarihine yön vermiş uygarlıklara ev sahipliği yapmış Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelini artırma amacıyla, apolitik genç beyinlerimizin yoğun girişimi ile düzenlenen Cercle / Kölsch Müzik etkinliği, sadece biz turizmi yönetenleri değil, özellikle gençlerimizi oldukça heyecanlandırmıştı.

Gençlerimizin çağdaş düşünce ve motivasyonu ile gündeme gelen, Türkiye Kültür ve Turizim Bakanlığı, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın destek verdiği etkinliği siyasi değil, turizm tanıtma amaçlı bir organizasyon olarak değerlendirdik.

Ülkemizin geleceği gençlerimizin, çağa uygun ve vizyonlu zihinlerinde oluşan bu çalışması, ne yazık ki sınırımızın diğer yanında, politika ve hamaset ile yoğrulan, çağdışı kalmış, insani değerlerden nasibini almamış zihinlerin engeline takılmıştır.

Bizden çok gençlerimize yaşatılan bu hayal kırıklığı, Kıbrıs’ta iki taraf arasında yıllarca Rumlar tarafından tek taraflı örülen duvarın kalıcılaşmasına yol açmaktan başka bir işe yol açmamaktadır.

Gençlerimize yaşatılan bu hayal kırıklığı, sitem, hatta öfkenin, kime ne yarar getireceği ortadadır.

Gelişmeleri yakından takip etmemize müteakip, gençlerimize verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak, yeni bir organizasyonun bir an önce hayata geçirilmesi için gerekli girişimleri başlatmış bulunmaktayız.’



