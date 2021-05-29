Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün ek tutukluluk
3 gün ek tutukluluk
Araçtan hassas terazi çıktı
Araçtan hassas terazi çıktı
İzinsiz İkamet Ettikleri Belirlenen 2 Şahıs İhraç Edilmeyi Bekliyor
İzinsiz İkamet Ettikleri Belirlenen 2...
Eski nişanlıya tecavüz iddiası
Eski nişanlıya tecavüz iddiası
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!

Ataoğlu: "Çağ dışı zihinlerin engeline takıldı"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, St.Hilarion Kalesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan konserin, tepkiler üzerine iptal edilmesinin ardından açıklamada bulundu.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:27
445 Okunma
Ataoğlu: "Çağ dışı zihinlerin engeline takıldı"

Ataoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

‘Ülkeler ve insanlar arası görünmez duvarların Covid şartlarıyla daha da yükseldiği dünyamızda, kültür ve sanatın birleştiriciliği yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor.
Akdeniz’in tam ortasında dünya tarihine yön vermiş uygarlıklara ev sahipliği yapmış Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelini artırma amacıyla, apolitik genç beyinlerimizin yoğun girişimi ile düzenlenen Cercle / Kölsch Müzik etkinliği, sadece biz turizmi yönetenleri değil, özellikle gençlerimizi oldukça heyecanlandırmıştı.
Gençlerimizin çağdaş düşünce ve motivasyonu ile gündeme gelen, Türkiye Kültür ve Turizim Bakanlığı, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın destek verdiği etkinliği siyasi değil, turizm tanıtma amaçlı bir organizasyon olarak değerlendirdik.
Ülkemizin geleceği gençlerimizin, çağa uygun ve vizyonlu zihinlerinde oluşan bu çalışması, ne yazık ki sınırımızın diğer yanında, politika ve hamaset ile yoğrulan, çağdışı kalmış, insani değerlerden nasibini almamış zihinlerin engeline takılmıştır.
Bizden çok gençlerimize yaşatılan bu hayal kırıklığı, Kıbrıs’ta iki taraf arasında yıllarca Rumlar tarafından tek taraflı örülen duvarın kalıcılaşmasına yol açmaktan başka bir işe yol açmamaktadır.
Gençlerimize yaşatılan bu hayal kırıklığı, sitem, hatta öfkenin, kime ne yarar getireceği ortadadır.
Gelişmeleri yakından takip etmemize müteakip, gençlerimize verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak, yeni bir organizasyonun bir an önce hayata geçirilmesi için gerekli girişimleri başlatmış bulunmaktayız.’
        
        

Son Güncelleme: 29.05.2021 17:04
Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluSt.Hilarion KalesiKölsch Müzik Etkinliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbrahim Koreli Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Anıldı
İbrahim Koreli Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Anıldı
KKTC'ye SİHA hava üssü
KKTC'ye SİHA hava üssü
"Bu mu açılım, bu mu önlem?"
"Bu mu açılım, bu mu önlem?"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim