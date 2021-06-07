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Ataoğlu: “Çevremize sahip çıkalım”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gündem Kıbrıs’ta katıldığı televizyon programında Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 09:48
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Ataoğlu: “Çevremize sahip çıkalım”

GÜNDEM KIBRIS

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gündem Kıbrıs’ta katıldığı televizyon programında Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre farkındalığının önemine vurgu yapan Ataoğlu, “Bizim için çevre çok önemlidir. Çevre konusunda atılan çok ciddi adımlar oldu. Poşetlerin ücretlendirilmesi ile plastik poşet kullanımında çok ciddi azalma oldu. Bizim amacımız, marketlerde poşet kullanımını tamamen sonlandırmak. Ya kartuşlara geçmek, ya da filelere. Çevre kirliliği sadece belediyelerin ya da hükümetlerin sorunu değildir. Çevre hepimizin evidir. Bu evimizi temiz tutarsak, temizlemek için de kimse gerek duymaz” dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Ataoğlu, “Çevre Günü’nde fotoğraf paylaşarak, ‘çevre kirlidir’ diyenler de ‘çevre için ne yaptı?’. Alo Çevre hattımız var. Lütfen gördüklerimizi iletelim. Hatta vatandaşlarımız da, yanlış yapan kişileri gördüklerinde bizleri uyarsınlar. Hatta yanlış yapan vatandaşlar görüldüğünde, görenler de uyarsın. Çevre Polisi ve Turizm Polisi de benim dile getirdiğim bir şeydi. Bu yönde de çalışmalar devam ediyor. Ne olur çevre konusunda çok dikkatli olalım. Çevremize sahip çıkalım” dedi.

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:51
Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
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