Ataoğlu çok net konuştu: "Hazırız"

Tatar, DP Genel Başkanı Fİkri Ataoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardında DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu açıklamasında: “Seçim sonrası çok fazla gecikme olmadan seçim sonuçlarını değerlendirme şansını ve sonuçları değerlendirirken, Seçim ve Halk Oylaması Yasası hakkında da konuştuk. Kısa sürede hükümetin oluşması ve sıkıntıların giderilmesiyle ilgili konuşmalar gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. DP olarak sorumluluktan hiçbir şekilde kaçmayacağımızı ve bize görev düşerse hazır olduğumuzu bildirdik” dedi.

Ataoğlu'nun açıklamalarının tamamı şu şekilde: