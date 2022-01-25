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Ataoğlu çok net konuştu: "Hazırız"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanan partilerin temsilcileriyle seçim sonrası değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün ayrı ayrı görüşüyor.

25 Ocak 2022 Salı 12:31
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Ataoğlu çok net konuştu: "Hazırız"
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Tatar, DP Genel Başkanı Fİkri Ataoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardında DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu açıklamasında: “Seçim sonrası çok fazla gecikme olmadan seçim sonuçlarını değerlendirme şansını ve sonuçları değerlendirirken, Seçim ve Halk Oylaması Yasası hakkında da konuştuk. Kısa sürede hükümetin oluşması ve sıkıntıların giderilmesiyle ilgili konuşmalar gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. DP olarak sorumluluktan hiçbir şekilde kaçmayacağımızı ve bize görev düşerse hazır olduğumuzu bildirdik” dedi.

Ataoğlu'nun açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Son Güncelleme: 25.01.2022 13:38
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