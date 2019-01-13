Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nokia 6.2 geliyor! Tüm özellikleri belli oldu
Nokia 6.2 geliyor!
Dünyada bir ilk: 1 TB kapasiteli SDXC hafıza kartı
Dünyada bir ilk
Çin uzaya uydu fırlattı
Çin uzaya uydu fırlattı
Instagram'da çoklu hesap özelliğine müthiş yenilik
Instagram'da müthiş yenilik
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
banner40

Ataoğlu: Denktaş tüm dünyada takdir edilen liderlik vasfıyla tarihte yer aldı

13 Ocak 2019 Pazar 10:53
Ataoğlu: Denktaş tüm dünyada takdir edilen liderlik vasfıyla tarihte yer aldı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 7. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu, “Değerli liderimizin bizlere bıraktığı başta cumhuriyetimizi ve kendisine has ilkelerini sonsuza dek yaşatacak, asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu şunları kaydetti:

banner41
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı vefatının yedinci yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin önderi Rauf Denktaş tüm hayatını adadığı Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasını Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, dirayet ve özveriyle savunmuştur.

Kıbrıs Türkleri’nin Ada üzerindeki eşit siyasi haklarını ve kurucu iradelerini varlığında sembolleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni halkına armağan eden Denktaş tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki yerini her zaman muhafaza edecektir.

Kıbrıs Türk halkının Denktaş’ın liderliğinde sürdürdüğü onurlu mücadelenin, Ada’da adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına ve Kıbrıs Adası’nın bölgede bir barış, istikrar ve refah alanına dönüşmesine vesile olacağı inancıyla aziz hatırası önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.”

(TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Fikri Ataoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Asımoğlu, Bulut Akacan’dan şikayetçi oldu
Asımoğlu, Bulut Akacan’dan şikayetçi oldu
Sürücülerin Dikkatine!!!
Sürücülerin Dikkatine!!!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim