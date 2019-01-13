Ataoğlu: Denktaş tüm dünyada takdir edilen liderlik vasfıyla tarihte yer aldı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 7. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu, “Değerli liderimizin bizlere bıraktığı başta cumhuriyetimizi ve kendisine has ilkelerini sonsuza dek yaşatacak, asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı vefatının yedinci yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin önderi Rauf Denktaş tüm hayatını adadığı Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasını Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, dirayet ve özveriyle savunmuştur.

Kıbrıs Türkleri’nin Ada üzerindeki eşit siyasi haklarını ve kurucu iradelerini varlığında sembolleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni halkına armağan eden Denktaş tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki yerini her zaman muhafaza edecektir.

Kıbrıs Türk halkının Denktaş’ın liderliğinde sürdürdüğü onurlu mücadelenin, Ada’da adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına ve Kıbrıs Adası’nın bölgede bir barış, istikrar ve refah alanına dönüşmesine vesile olacağı inancıyla aziz hatırası önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.”

(TAK)