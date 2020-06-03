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Ataoğlu Dipkarpaz Belediyesi'ni ziyaret etti

Ataoğlu: "Belediyeler kesintiyi haketmedi

03 Haziran 2020 Çarşamba 10:33
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Ataoğlu Dipkarpaz Belediyesi'ni ziyaret etti

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, belediyeleri ziyaret ederek, ‘Belediyeler Yasası’ ile ilgili görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

DP’den verilen bilgiye göre, Ataoğlu, belediyelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde, dün Dipkarpaz Belediye Başkanı  Suphi Coşkun ile görüştü.
Görüşmede konuşan Ataoğlu, koronavirüs ile ilgili izolasyon döneminde belediyelerin gösterdiği olağanüstü çalışmalara dikkati çekerek, tüm belediyeleri ve çalışanlarını kutladı.
Bu süreçte belediyeler yapılan kesintiyi hak etmediğini ifade eden Ataoğlu, buna rağmen tüm belediyelerin canla başla çalışarak gerekenden bile fazlasını yaptığını vurguladı.
Ataoğlu, belediyelerin, hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda yerel yönetimlere yapılan yüzde 25’lik kesintiyi hakketmediğini belirterek, “Belediyelere kesinti değil de üzerine ayrıca maddi destek yapılması gerekirdi” diye konuştu.
Bu olumsuzluğa rağmen yerel yönetimlerin pandemi sürecinde en önde çalışan kurumlar olduğunu söyleyen Ataoğlu; “Belediyelerimiz takdire şayan hareket içerisindeydiler” dedi.
Ataoğlu, Dipkarpaz bölgesinin pandemi sürecinde ilk karantina uygulamasının olduğu bölgelerden biri olduğunu ve bu süreci başarılı bir şekilde yönettiklerini, bölgede kalan halkı çok iyi bir şekilde bilgilendiklerini kaydetti. 
“Hükümet tarafından yapılması gerekenleri Dipkarpaz Belediyesi üstlendi” diyen Ataoğlu, “Belediyelerin gelirinin hiç olmadığı ayları geçirdiğimiz bu dönemde bile özverili çalışmalar yapıldı” diyerek, Belediye Başkanı Coşkun’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
“Karpaz Bölgesi gailemdir” diyen Ataoğlu, bölgenin gelişmesi için geçmiş Turizm Bakanlığı döneminde yapmış olduğu çalışmaları paylaştı.
Doğu ve Batı Bölgesi’nin gelişmediğini ve gelişmesi için bakanlık döneminde bir çok projeler hazırlandığını kaydeden Ataoğlu, “Görev zamanımız yetmedi ama projelerimiz bakanlıkta mevcut, umarım bu projeleri dikkate alırlar ve bu bölgelere gereken ilgiyi gösterirler. Bugün baktığımızda Doğu Bölgesi ile ilgilenilmediğini görüyoruz” dedi. 
Ataoğlu şöyle devam etti: 
“Geçtiğimiz bakanlık döneminde yerel yönetimlerle birlikte bölgede halkın sesine kulak vererek turizm, hayvancılık ve tarım alanında çalışmalar yaptık, zamanımız yettiği süre içerisinde projelerimizi hayata geçirdik, şimdi baktığımızda bölge ile ilgili herhangi bir çalışma olmadığını üzülerek görüyorum.” 
Yerel Yönetimler Reformu’na değinen Ataoğlu, Demokrat Parti bünyesinde yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yapan bir ekip oluşturduklarını ve belediyelerin tümünde, belediyeler reform ile ilgili alacağı görüşleri bu ekibe ileteceğini anlattı.
Yerel yönetimlerden alınan görüşler doğrultusunda bu yasanın çıkarılmasının doğru olduğuna, yerel yönetimlerin görüşlerine ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Ataoğlu, Meclis’te belediyelerin sesi olabilmek için ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyledi.

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