Ataoğlu: “DP artık kilit parti değil, iktidar hedefinde olan bir kitle partisidir”

Demokrat Parti (DP) “1992 Ruhuyla Yeniden Demokrasi” gecesinde bir araya geldi.

DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Onursal Başikanı Hakkı Atun ve bini aşkın DP’lilerin katılımıyla gerçekleşen ve adeta bir seçim mitingi havasında geçen gecede, DP’ye katılan Redif Nurel’e, DP rozeti de takıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan gecede, DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Onursal Başkanı Hakkı Atun ve Girne İlçe Başkanı Enver Hoca trarafından, “Demokrasi Meşalesi’ yakıldı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “1992 Ruhuyla Yeniden Demokrasi” gecesinde, partililere hitap etti.

Ataoğlu, DP’nin logosunda yazılı olan, daha fazla demokrasi, adalet, eşitlik, insan hakları ve özgürlük ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir parti olduğunu vurguladı.

“Küçük ortak YDP hala daha kurultaydan kalan çekişmelerle meşgul, büyük ortak UBP ise kendi içlerinde koltuğu paylaşamayan, içlerindeki tartışmaları sonlandıramayan, ülke meselelerinin ne olduğunun farkına varmadan uzun bir süredir kurultay kavgasıyla meşgul” diyen Ataoğlu, “hedeflerinde ülke meseleleri olmayanlar karşısında dimdik ayakta duran ve gailesi sadece memleketi, gençleri ve ülke insanlarının geleceği ile halkına hizmet olan DP var” dedi.

“GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ İÇİN SONUNA KADAR KAVGA ETMEYE HAZIRIM”

Ataoğlu, hükümet görüşmelerinde, ülke ekonomisine katkı yapacak, pandemi koşullarında ülkeyi ekonomik açıdan rahatlatacak projelerinin hazır olması doılayısıyla, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nı özellikle tralep ettiklerini hatırlatarak, “Bakanlar Kuruluna götürdüğümüz ve ülke adına hayati önem taşıyan projelerimiz, geçiştirilmek suretiyle engellenmeye çalışılıyor” dedi.

Fikri Ataoğlu, “Bütün bu engellemelere rağmen, söz konusu memleket, söz konusu özellikle gençlerimizin geleceği ise, gençlerimiz için, geleceğimiz için, inandığımız devletimizin güçlenmesi için sonuna kadar kavga etmeye, mücadele etmeye ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“ERKEN GENEL SEÇİM TARİHİ İÇİN ŞUBAT ÖNERİSİNE, KASIM YA DA ARALIK CEVABINI VERDİM”

Bakanlar Kurulu toplantısında erken genel seçim tarihinin gündeme geldiğini belirten Ataoğlu, “hükümet parti genel başkanları bana erken genel seçim tarihi olarak Şubat ayının hangi günü olsun sorusu soruldu. Ben de Şubat değil, Kasım olsun, Aralık olsun cevabını verdim” diyerek, “DP seçimlere dün de hazırdı, bugün de hazır, yarın da hazır bir partidir” dedi.

“DP ARTIK KİLİT PARTİ DEĞİL, İKTİDAR HEDEFİNDE OLAN BİR KİTLE PARTİSİDİR”

Yıllardır DP’nin bir kilit parti görünümünde olduğunu, bunun ötesine geçmek için herhangi bir adım atılmadığını söyleyen Ataoğlu, “Artık yeter, DP artık kilit parti değildir. DP iktidar hedefinde olan bir kitle partisidir” dedi.

“DP SON ANKETLERDE, BARAJI GEÇEN 3 PARTİDEN BİRİDİR”

Yapılan anket çalışmaları hakkında da bilgi veren Ataoğlu, son yapılan anket çalışmalarında, barajı 3 partinin geçtiğini, DP’nin de barajı geçen 3 partiden birisi olduğunu belirtti.

Ataoğlu; “yapılan son anketlerde, partimize katılımlar eklenmeden, henüz daha seçim çalışmalarımıza başlamadan, seçim sistemindeki belirsizlik nedeniyle karma oylar eklenmeden, %11’lik bir oy oranıyla DP, barajı geçen 3 partiden birisi olmuştur” dedi.

Son anket sonuçlarında alınan %11’lik oy oranının henüz daha başlangıç olduğuna dikkati çeken Ataoğlu, günden güne yükselen bir oy oranı ile iktidarın en büyük aday partisinin DP olduğunu vurguladı.

“ÜLKEMİZİ HAK ETTİĞİ NOKTAYA TAŞIMAK İÇİN AND İÇTİK”

DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuşmasının sonunda, KKTC’yi ve KKTC halkını, gerek siyaseten gerekse de ekonomik açıdan, hak ettiği noktaya taşımak, DP’nin en önemli hedefleri arasında olduğuna dikkati çekti.

Ataoğlu; “Ülkemizi gerek demokrasi, gerek ekonomik gerekse de siyaseten, hak ettiği noktaya çıkarabilecek kadrolara sahip bir partiyiz. Bu sorumluluk ve bu hedef doğrultusunda, çalışmaktan asla ve asla vazgeçmeden, gailemiz doğrultusunda ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ın izinde ülkemizi ileriye taşıyacağız” dedi.