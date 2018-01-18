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Ataoğlu: "DP kimseye kapıyı kapatmadı, herkesle görüşmeye hazır"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT’de yayınlanan Gündem Artı programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

18 Ocak 2018 Perşembe 23:18
Ataoğlu: "DP kimseye kapıyı kapatmadı, herkesle görüşmeye hazır"
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Ataoğlu, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın Parti Meclisi’nin verdiği yetki doğrultusunda hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

Ataoğlu, “DP Parti Meclisi’nin verdiği yetki doğrultusunda tüm siyasi partiler ile görüşme kararı aldık. Önümüzdeki süreçte nihayete ulaştığı takdirde Genel Başkan kuracağı bir ekiple birlikte o çalışmaları gerçekleştirecek ve nihayetinde yeni bir hükümet oluşumuna girmiş olacak” dedi.

Ataoğlu, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın bu çerçevede UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile de görüşme yaptığını kaydetti.

Basında dörtlü koalisyon çalışmasının tamamlandığını ve bakanlıkların dağılımı konusunda sorun yaşandığı konusunda bilgiler olduğunu da ifade eden Fikri Ataoğlu, DP Genel Başkanı Denktaş’ın bu yöndeki görüşmelerin sonlanmadığını ve bakanlıklarla ilgili herhangi görüş alış verişinde bulunulmadığı bilgisini verdiğini söyledi.

Hükümet konusunda Demokrat Parti’nin çok da anahtar olmaması gerektiğini kaydeden Fikri Ataoğlu, hükümeti kurabilecek daha büyük partiler olduğunu söyledi.

Ataoğlu, diğer siyasi partilerin kendi aralarında yaptıkları görüşmeler sonrasında ‘x parti ile a parti ile görüşmem” demiş olmasına rağmen, Demokrat Parti’nin kimseye kapıyı kapatmadığını ve herkesle görüşmeye hazır olduklarını belirterek, Genel Başkan Denktaş’ın da bu yönde görevlendirildiğini anımsattı.

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