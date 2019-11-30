Ataoğlu DP'nin 5. Genel Başkanı Oldu

Demokrat Parti’nin (DP) 11. Olağan Kurultayı gerçekleştirildi. Fikri Ataoğlu tek aday olarak girdiği kurultayda, DP’nin 5. Genel Başkanı oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını İsmail Başarır’ın yaptığı kurultaya DP Kurucu Başkanı Mustafa Adaoğlu’nun yanı sıra, Eski başbakanlardan Hakkı Atun, Genel Sekreter Afet Özcafer, bir önceki Genel Başkan Serdar Denktaş ve çok sayıda partili katıldı.

Kurultay’da ilk konuşmayı DP Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Afet Özcafer yaptı.

Özcafer, Serdar Denktaş’ın 21 yıllık süreyle DP’ye geneel başkanlık yaptığını hatırlatarak, görevini bugün Ataoğlu’na teslim edeceğini belirtti.

Özcafer, Kurucu Başkan Mustafa Adaoğlu, Hakkı Atun ve Demokrat Parti’ye bugüne dek emek vermiş genel başkanlara teşekkür etti.

Özcafer’e Türkiye Genç İşadamları Derneği plaketinin takdim edilmesinin ardından genel kurula gelen mesajlar okundu.

Daha sonra Parti Saymanı Nevzat Nevzat tarafından okunan faaliyet ve mali raporları üyeler tarafından oy birliğiyle onaylanarak aklandı.

DP'nin kurucu Başkanı Mustafa Adaoğlu da kurultayda yaptığı konuşmada, kurultay sloganı “Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek” sloganına işaret ederek, DP’nin 27 yıl önceki kuruluşunu anlattı, DP’nin köklü geçmişinde başkaldırı hareketinin yattığına işaret etti.

Adaoğlu, “Bu başkaldırı devletin ve kamu yönetiminin şeffaflığını gerçekleştirmek için yapılan bir hareketti. Dokuzlar Hareketi haksızlığa, adaletsizliğe karşı olan bu başkaldırıydı. Bu başkaldırıda attığımız tohumun büyümesini sizlere borçluyuz. Şimdi bu ağacı daha da büyütmenin sorumluluğunu taşıyorsunuz” dedi.

Ülke siyasetinin büyük bir sıkıntı ve darboğaza girdiğini belirten Adaoğlu, bu sıkıntıları DP'nin aşacağını, bunun için de gençlerin siyasete olan ilgisinin artırılması gerektiğini söyledi.

DP'nin ilk Başbakanı Hakkı Atun da kurultayda üyelere seslendi.

Atun, DP'nin bir misyon partisi olarak kurulduğunu belirterek, o dönemde tek partili bir yapıya dönüşen Mecliste demokrasiyi yeniden tesis etmek için Dokuzlar Hareketinin yola çıktığını kaydetti.

Politikanın kişisel bir iş olmadığını ifade eden Atun, “politika, demokrasiye, devlete ve devlet adamlığına sahip çıkmakla yapılır” dedi.

Kıbrıs konusunda da değerlendirmelerde bulunan Hakkı Atun, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı müzakere masasında “taviz vermekle” eleştirdi.

Atun’un konuşmasının ardından Serdar Denktaş’la ilgili sine-vizyon gösterimi yapıldı.

DP'ye 21 yıl genel başkanlık yapan DP Milletvekili Serdar Denktaş da kurultayda yaptığı konuşmada, DP'yi kurarken bireysel ikbal değil, daha demokratik, şeffaf, yaşanabilir özgür bir ülke yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Aktif siyasette 30 yılını doldurduğunu, 21 yıllık genel başkanlığı süresince çok dost kaybettiğini, kırgınlıklarını ise asla dile getirmediğini anlatan Denktaş, Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşlerini ortaya koydu.

Kıbrıs sorununun hâlâ bir sorun olarak Kıbrıs Türk halkının gündeminde olduğunu belirten Denktaş, DP'nin kurulduğu günden bu yana çözümün “KKTC temelinde” olacağını dile getirdiğini kaydetti.

Denktaş, Devlete sahip çıkmanın DP'nin temel ilkelerinden biri olduğuna işaret ederek, Kıbrıs sorununun adım adım çözümden geçtiğini söyledi.

Annan Planı döneminde toplumdaki kutuplaşmaya son vermek için halkı oy verme konusunda serbest bıraktıklarını hatırlatan Denktaş, “15 yılda bütünlüklü çözüm çabaları boşa gitti, oysa bu 15 yılda toplumlar arasında güven yaratılabilirdi” dedi.

Siyasi eşitliği gözetecek kalıcı barışı içeren ortaklıklara destek verdiklerini kaydeden Denktaş, “çözüm Kıbrıs Cumhuriyeti'ne entegre olmamaktan değil yeni bir devletin kurulmasından geçer. Bu da adım adım çözümle olur” dedi.

Denktaş, Crans Montana’da Türkiye’nin garantörlük haklarından ciddi taviz vermesine rağmen Kıbrıs Türkünü azınlık olan gören Rumlara karşı en büyük teminatın yine KKTC olduğunu söyledi.

Serdar Denktaş, Berlin zirvesi sonrası Anastasidis’in yaptığı açıklamaların da, bu görüşmenin de işe yaramadığını gösterdiğini kaydetti.

Konuşmasında DP'nin iktidarlarda olduğu dönemlerde yaptığı icraatları özetleyen Denktaş, DP icraatlarının ülkeyi hep ileriye götürdüğünü söyledi.

DP'nin ülkenin ihtiyaç duyduğu bir parti olduğunu belirten Serdar Denktaş, DP'lilerden birbirlerine kenetlenerek KKTC'ye ve bayrağa sahip çıkmalarını istedi.

Denktaş, genel başkanlığı bırakmasının ardından yeni ve zorlu bir yola çıkacağını, geleceği yeniden şekillendirmek için ülkenin en ücra köşelerine kadar gidip insanlarla birebir temas edeceğini kaydetti.

“CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN ADAYLIĞIMI AÇIKLAMAYA HAZIR DEĞİLİM”

Serdar Denktaş, “Bugün Cumhurbaşkanlığı adaylığımı açıklamamı bekleyenler var. Ancak bunu açıklamaya hazır değilim. Önümde 2 seçeneğim var. Birincisi önümüzdeki 5 yıl boyunca mevkisiz kalarak, halkla iç içe olup üzerime atılan iftiraları temizleyeceğim. Diğer seçenek ise bağımsız aday olup ikinci tura kalıp Cumhurbaşkanlığını devralmaktır. Her iki seçenek de zor ve meşakkatli. Bu kararı kısa sürede verip sizlerle paylaşacağım” dedi.

Kurultayda son konuşmayı yapan DP milletvekili ve kurultaydaki tek başkan adayı Fikri Ataoğlu, DP'nin yola çıktığı 1992 yılından bugüne kadar emek verenleri selâmladı, fikirleri, siyaseti ve güçlü kişiliği ile her daim rehberleri olan Lider Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle andığını belirtti.

Ataoğlu, DP'nin siyasi tarihin önemli bir demokrasi savaşçısı olduğunu belirterek, 1993’te ilk DP hükümetiyle Kıbrıs Türk halkının daha çok özgürlük ve demokrasi ile tanıştığını vurguladı.

Daha güzel ve daha adil bir KKTC, daha çok demokrasi, özgürlük, üretim ve refah için DP'nin ileriye taşınması gerektiğini belirten Fikri Ataoğlu, “Bu ülkeye gönül vermiş hiç kimsenin köşeye çekilme hakkı yok. Evlatlar göç ederken sessiz kalma hakkı da yok. KKTC için emek verirken yorulma hakkımız ise hiç yok. İşte bu nedenle tek yapmamız gereken şey yeniden bir araya gelmek” dedi.

Ataoğlu, siyasetin halk için yapıldığını, ancak halkın bugün siyasetten soğuduğunu, siyasetçiye güvenmediğini belirterek, siyasetin yeniden insan odaklı zemine taşınması gerektiğini söyledi.

En temel hedeflerinin geleceğin siyasetini inşa etmek olduğunu ifade eden Ataoğlu, hiçbir ideolojinin esareti altına girmeden geleceğin DP'sini yaratacaklarını kaydetti.

“TEK ÜLKÜMÜZ KKTC, TEK GÜVENCEMİZ ANAVATAN TÜRKİYE”

Ataoğlu, “Tek ülkümüz KKTC, tek güvencemiz Anavatan Türkiye, tek odağımız halkımız. Bunun için yollara düşmek gerekirse düşeceğiz. Sistemde bir dönüşüm gerekiyorsa öncüsü olacağız. Yaşlıların tecrübesinden yararlanacağız, kadınların üretim ve siyasette daha çok yer almasını sağlayacağız, gençlerin göç etmesini önleyeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının sadece bugünü düşünerek geleceğe hazırlanamayacağını, plansız, programsız ve vizyonsuz geleceğini kurgulayamayacağını belirten Ataoğlu, DP'den başlayarak geleceği kurgulayacaklarını söyledi.

Ataoğlu, bu çerçevede ilk olarak DP'nin “Vizyon 2033”ünü hayata geçireceklerini belirterek, “Vizyon 2033 ile Cumhuriyetimizin 50’nci yılını hep birlikte taçlandıracağız. Vizyon 2033 güvenli ve huzurlu bir KKTC, üreterek büyüyen, büyüyerek güçlenen bir KKTC, yolsuzluk ve rüşvet ile etkin mücadele, planlı bir gelecek, pozitif siyaset, göç etmeyen bir gençlik, çevreyi önemseyen bir KKTC üzerinden yürüyecek” dedi.

Kıbrıs Türkünün 45 yılda çok yol kat etmesine rağmen hâlâ kronikleşmiş birçok soruna sahip olduğunu belirten Ataoğlu, sorunlara çare bulmak için var güçleriyle çalışacaklarının sözünü verdi.

Ataoğlu, zengin ve refah bir KKTC yaratmak için çaresiz olmadıklarını, bunun için istemek, ısrar etmek ve yılmamak gerektiğini söyledi ve DP olarak hiçbir zaman yılmayacaklarını vurguladı.

Her kademesinde görev yaptığı DP'nin başkanlığına aday olduğunu hatırlatan Ataoğlu, “1992 ruhunu aynı coşkuyla geleceğe taşıyacağımıza dair inancım her zamankinden daha da güçlü” dedi.

“HAYALİM 2033’TE GÜÇLÜ BİR KKTC”



Ataoğlu, “KKTC’yi 2033 hedeflerine ulaştırmak için yola çıkıyorum. Bu yolda, hizmet aşkım ve gönül bağım tek rehberim. Tek hayalim 2033’te güçlü bir KKTC. Tek rüyam 2033’te güçlü bir cumhuriyet. Biliyorum ki bu hayaller hepimizin hayali. Bu yüzden 2033 için sizleri hep birlikte mücadeleye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu’nun konuşmasının ardından Genel Başkanlığı, DP üyelerince oylandı ve oy birliğiyle DP’nin 5. Genel Başkanı oldu.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından DP’de Parti Meclisi üyelikleri ilçe bazında okunarak oylandı ve Parti Meclisi onaylandı.