Ataoğlu, Dünya Çocuk Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Mesajında, çocukların geleceğin en değerli varlıkları olduğunu vurgulayan Ataoğlu “Çocuklarımız, yarının büyükleri olarak sorumluluklar alacaklardır. Bu bilinçte olan biz yetişkinler, çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimize bağlı, sağlıklı, güçlü, bilgili ve becerikli bir birey olarak yetiştirmekle yükümlüyüz” dedi.

Dünyanın ve ülkenin temeli olan çocukların çok iyi eğitilmesi ve yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Ataoğlu çocukların gelecekte kendisine, ailesine, yurduna ve tüm insanlığa hayırlı ve yararlı olması gerektiğini belirtti.

Ataoğlu mesajının sonunda “Yarınlarımız olan ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının ‘Dünya Çocuk Günü’nü kutluyor, sağlık, sevgi, huzur ve barış dolu bir gelecek temenni ediyorum” dedi.