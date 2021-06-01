Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
3 gün daha tutukluluk emri
3 gün daha tutukluluk emri
Zorla araca bindirip kaçırdı!
Zorla araca bindirip kaçırdı!
Eski kız arkadaşına hakaret dolu mesajlar
Eski kız arkadaşına hakaret dolu...
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası

Ataoğlu, Dünya Çocuk Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ‘1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

01 Haziran 2021 Salı 15:59
11 Okunma
Ataoğlu, Dünya Çocuk Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Mesajında, çocukların geleceğin en değerli varlıkları olduğunu vurgulayan Ataoğlu “Çocuklarımız, yarının büyükleri olarak sorumluluklar alacaklardır. Bu bilinçte olan biz yetişkinler, çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimize bağlı, sağlıklı, güçlü, bilgili ve becerikli bir birey olarak yetiştirmekle yükümlüyüz” dedi.

Dünyanın ve ülkenin temeli olan çocukların çok iyi eğitilmesi ve yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Ataoğlu çocukların gelecekte kendisine, ailesine, yurduna ve tüm insanlığa hayırlı ve yararlı olması gerektiğini belirtti.

Ataoğlu mesajının sonunda “Yarınlarımız olan ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının ‘Dünya Çocuk Günü’nü kutluyor, sağlık, sevgi, huzur ve barış dolu bir gelecek temenni ediyorum” dedi.

Son Güncelleme: 01.06.2021 16:40
Anahtar Kelimeler:
Turizm Ve Çevre BakanıFikri Ataoğlu1 Haziran Dünya Çocuk Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş DAÜ'yü Ziyaret Edecek
Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş DAÜ'yü Ziyaret Edecek
TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KKTC'ye geliyor
TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KKTC'ye geliyor
KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden ÖZEV’e Bağış
KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden ÖZEV’e Bağış
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim