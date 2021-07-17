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Ataoğlu: Dünyanın her köşesinde iyi anlaşılmasını ümit ederiz

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, KKTC’de ağırlamaktan sevinç ve heyecan duyduğunu belirterek, “Bu ziyaretle bir kez daha yinelenen güçlü birliktelik mesajının dünyanın her köşesinde iyi anlaşılmasını ümit ederiz” dedi.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 17:12
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Ataoğlu: Dünyanın her köşesinde iyi anlaşılmasını ümit ederiz

Ataoğlu, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yıl dönümü nedeniyle TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde konuşma yapacak olmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ataoğlu, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığının ve özgürlüğünün dönüm noktası olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı nedeniyle aralarında görmekten büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu belirtti.
“Her geçen gün daha da yaşamsal bir boyut kazanan Türkiye Cumhuriyeti-KKTC ilişkileri, bu ziyaretle bir o kadar daha anlam kazanmış ve şimdiden tarihi denilebilecek bir noktaya gelmiş olması, bizleri bir o kadar daha heyecanlandırmaktadır” ifadelerini kullanan Ataoğlu, şöyle devam etti:
“Anavatan Türkiye’mizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep T. Erdoğan’ın KKTC’de yapacağı temaslar, açılışlar ve ortaya koyacağı yardımsever vizyonu sonucu, KKTC için yakın gelecek, siyasi, diplomatik ve ekonomik açıdan çok daha büyük kazanımlar elde edeceğine olan inancımız tamdır.”
Anavatan TC’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, kıymetli eşlerini, kabine üyelerini ve diğer tüm heyet üyelerini, ülkede ağırlamaktan duyduğu sevinç ve heyecanı ifade eden Fikri Ataoğlu, “Bu ziyaretle bir kez daha yinelenen güçlü birliktelik mesajının dünyanın her köşesinde iyi anlaşılmasını ümit ederiz” dedi.

Son Güncelleme: 17.07.2021 18:06
Anahtar Kelimeler:
Fikri Ataoğlu
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