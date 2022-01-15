Künye
Kıbrıs 7
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Resmi nikahlı eşini imam nikahlı eşiyle görünce darp etti
Resmi nikahlı eşini imam nikahlı...
Çalmadık bir şey bırakmadı...
Çalmadık bir şey bırakmadı...
Cihangir’deki hırsızlık meselesinde zanlılar teminata bağlandı
Cihangir’deki hırsızlık meselesinde zanlılar teminata...
İki kişi bıçakladı
İki kişi bıçakladı

Ataoğlu: “Duruş ve düşüncelerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz”

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 38.ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından videolu mesaj yayınladı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 09:15
0 Okunma
Ataoğlu: “Duruş ve düşüncelerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz”
banner108

Ataoğlu, mesajında şunları kaydetti:
“Kıbrıs Türk Halkı’nın ve Türk milletinin gönlünde çok özel bir yere sahip olan, Milli mücadele uğruna yılmadan usanmadan çalışan, Türk toplumuna güç, güven ve direniş kaynağı olan,  Varoluş ve Özgürlük mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü ebediyete intikalinin 38. Yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Demokrat Parti olarak söz veriyoruz…KKTC’nin aydınlık geleceği için;  onun özgürlük mücadelesindeki duruş ve düşüncelerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Gazete Manşetleri / 15 Ocak 2022
KKTC Gazete Manşetleri / 15 Ocak 2022
70 yaşındaki kadın dolandırılmaktan son anda kurtuldu!
70 yaşındaki kadın dolandırılmaktan son anda kurtuldu!
Güney'de 3 bin 42 kişinin testi pozitif çıktı
Güney'de 3 bin 42 kişinin testi pozitif çıktı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim