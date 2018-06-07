Ataoğlu, Eko Turizmci Zekai Altan ile Gülay Komili’yi kabul etti

Altan kabulde yaptığı konuşmada, ‘Eko Turizm Halk Bilinçlendirme ve Etkinliği’ eğitimlerinin, Afrika’nın Gana ülkesinde Acra şehri yerel yönetimi ile Türkiye Göynük yerel yönetimi AKSA işbirliği içerisinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirileceğini ifade ederek, bu kapsamında eğitim ile ilgili oluşturulacak bir ekip ile Göynük ve Gana’da Eco/Agro turizm konularında ilk önce ülke kültürü, ekolojisi, el sanatları, mutfakları ve ilgili konularda saptanacak eko turizm ürünlerine yönelik köy halkına farkındalık eğitimleri vereceklerini belirtti.

Altan, Kıbrıs’lı bir Türk olarak ilk kez Uluslararası alanda Eko Turizm alanında eğitimler verileceğini ifade ederek, eğitimler sonrası gelenekselleşecek olan büyük Kültür ve Ekoloji Şöleni Etkinliği’nin açılışına Bakan Ataoğlu’nu da davet etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuşmasında böyle bir çalışmanın ülkemiz adına memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, Zekai Altan’ı tebrik etti.

Ataoğlu, ülkemizin bu alanda yurt dışında etkin bir biçimde tanıtılmasına da değinerek KKTC’de süre zaman içinde oluşan bilgi birikimlerinin yurt dışında yabancı ülkelerde değer bulmasının güzel bir olay olduğunu söyledi.