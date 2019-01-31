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Ataoğlu, EMİTT 2019 açılışına katıldı

Dünya’nın en büyük ve en prestijli turizm fuarlarından biri olan 23. Doğu Akdeniz uluslararası turizm ve seyahat Emitt fuarı bugün İstanbul'da açıldı.

31 Ocak 2019 Perşembe 19:07
Ataoğlu, EMİTT 2019 açılışına katıldı

31 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek emitt 2019 turizm fuarında Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığında sektör temsilcilerinden oluşan bir heyet ülkemizi temsil ediyor.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılan fuarda Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da bir konuşma yaptı.

Kuzey Kıbrıs’ın bir çok değeri içinde barındıran 10000 yıllık tarihi geçmişe ev sahipliği yapan bir ülke olduğuna vurgu yapan Bakan Ataoğlu yılın 10 ayında denize girilebileceğine dikkat çekti.

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Turistlere yerel halk ile yaşayabilecekleri alternatifler sunuyoruz...

Kuzey Kıbrıs’da günümüzün bilinçli turistlerine bir yandan sürdürülebilir turizmi destekleyen bir destinasyon sunmaya gayret ettiklerini ifade eden Bakan Ataoğlu, bir yandan da gezginlere ziyaret ettikleri bölgenin yerel halkı ile yaşayabilecekleri, ülkemizin kültürüne yakından tanıklık edebilecekleri seçenekler sunmak için politikalar geliştirdiklerini vurguladı.

Özellikli ürünlerimiz ile alternatif yaratıyoruz...
Fuarların Kuzey Kıbrıs’a olumlu geri dönüşümleri bulunduğunu belirten Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya açılan önemli bir pencere olan emit fuarında yer alarak özellikli ürünleri ile turizm pazarına alternatif bir destinasyon olduğunu gösterme fırsatı bulduğunu söyledi.  

Alternatif turizm modelleri geliştiriyoruz...

Kuzey Kıbrıs’ın kitle turizmi yanında sağlık, spor, kongre, eko gibi alternatif turizm modelleri ile de dünyaya pek çok kıymetli ürün sunduğunu dile getiren Ataoğlu, KKTC’deki turizm gelirlerinin artması için büyük uğraş verildiğini vurguladı.

Ersoy ile görüş alışverişinde bulunduk...

Fuar etkinlikleri kapsamında KKTC standını ziyaret eden Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da sektör temsilcileri ile birlikte ağırlayan Bakan Fikri Ataoğlu, Ersoy ile ülkeler arası işbirliğinin arttırılmasına yönelik görüş alış verişinde bulundu.

Ataoğlu ile birlikte fuara KKTC’den KITOB, KITSAB, RESBİR, Sağlık Turizmi Konseyi, eko turizm kooperatifi, acente ve otel yetkilileri ile diğer sektör temsilcileri katılıyor. Bu yıl Girne kalesindeki batık gemi konsepti ile fuara katılan turizm ve çevre bakanlığı standının yine büyük ilgi görmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluEMİTT 2019IstanbulHaberGündemKıbrıs
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