Ataoğlu: "Esas açılım Mayıs ayında"

Ataoğlu, iç turizmin açılmasına yönelik de Sağlık Üst Kurulu ile çalışmalar yaptıklarını, sektör temsilcileri ile de bu yönde görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Ataoğlu, 12 Nisan’da açılacak turizm sektöründe, 500 ile bin arasında bir yolcu gelişinin beklendiğini, 2-3 otelin bunları alacağını, kapalı devre olacağından içeri dışarı giriş çıkış olmayacağını, bileklik koşulu olacağını, denetimin oteller tarafından yapılacağını, çalışanların evine gitmeyeceğini anlattı.

Esas açılımın mayıs ayında düşünüldüğünü, bunun da nasıl olacağının konuşulduğunu, ifade eden Ataoğlu, önceliğin toplum sağlığı olduğunu, o yüzden başta ülke ekonomisi için aşılanmış insanların karantinasız girişinin sağlaması olduğunu kaydetti. Ataoğlu, taşımacılığın da acenteler tarafından yapılacağını anlattı.

Karpaz’daki deniz kıyısına yapılan müdahale konusuna da değinen Ataoğlu, konu ile ilgili şirket yetkilileri ve belediye başkanı ile görüşmeler yapacağını, izinlendirme konusundaki eksik işlemlerin giderilmesini istediklerini, alınması gereken önlemler veya yatırımcının önünü açma konusunda ne varsa yapacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin raporları da görüşüldü.

Raporları komite başkanı UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra okudu. Altuğra, komitenin üretim yapmasına katkı koyan milletvekillerine teşekkür etti.

Bugünkü birleşimini tamamlayan Genel Kurul, perşembe günü saat 10.00’da toplanacak.

TAK