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Ataoğlu: Gençlerimizle gurur duyuyoruz

05 Ağustos 2022 Cuma 16:49
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Ataoğlu: Gençlerimizle gurur duyuyoruz
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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2022’ye katılarak, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda ülkemizi temsil ederek, “İlke” isimli araçlarıyla Körfez pistinde gerçekleştirilen yarışlarda, ön teknik kontrol video ödülü klasmanında ve yarışmanın en büyük ödülü olan performansta birinci gelerek üstün başarı sağlayan, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) öğrencileri ile öğretmenlerini kabul ederek, elde edilen başarıdan dolayı öğrenci ve öğretmenleri kutladı.

Ataoğlu, elde edilen başarının, ülkenin geleceği açısından büyük bir umut ve motivasyon kaynağı olduğunun altını çizerek,”Her alanda dünya gençleri ile yarışabilecek eğitim ve bilgi birikimine sahip gençlerimiz vardır. Bu anlamda, gençlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Ataoğlu, elde edilen bu önemli başarının, büyük bir azim ve kararlılıkla elde edildiğinin altını çizerek, “başarının temelini inanmak oluşturuyor. Gençlerimiz kendilerine inandıkları ve güvendikleri sürece başarılı olmaya devam edeceklerdir. Ben yüzümüzü güldüren ve bizleri gururlandıran SSEML öğrenci ve öğretmenlerini, en samimi duygularımla kutlarım” dedi.

Ataoğlu, konuşmasının ardından, gençlerle yarışma öncesi ve yarışma sonrası süreç hakkında bilgiler aldı, öğrencilerle sohbet etti.
Ataoğlu ayrıca, başarılı öğrencilere hediye takdiminde de bulundu.

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