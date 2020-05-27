Ataoğlu Girne Kaymakamı Güneş'i ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Girne Kaymakamı Sinan Güneş’i ziyaret ederek, bölgede yapılan çalışmalar ve yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgi aldı.

DP’den verilen bilgiye göre, Ataoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında yaşanan izolasyon döneminin vatandaşların bilinçli bir şekilde aldığı önlemlerde atlatıldığını belirterek, tedbirli davranmaya devam edilmesinin ve sınır kapıları açıldıktan sonra ülkeye gelenlere karantina uygulanmaya devam edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ülkenin bu süreçten olumsuz etkilendiğini söyleyen Ataoğlu, özellikle turizm ve eğitim sektörlerinin geliştiği Girne’de bu olumsuz etkilerin fazlasıyla hissedildiğini anlattı.

“İkinci dalganın olmasını bile düşünmek istemiyorum. Bu nedenle süreç sonrasında tedbirlerimizi ciddiyetle uygulamalıyız” diyen Ataoğlu, Girne Kaymakamlığı’na ve tüm yerel yönetimlere sergiledikleri özveri için teşekkür etti.

Ataoğlu ayrıca, Girne bölgesinde muhtar sayısının az olduğunu gördüklerini ifade ederek, sayının artırılması gerektiğini belirtti.