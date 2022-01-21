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Ataoğlu: “Güçlü bir şekilde geliyoruz”

DP’de yeni üyeler için katılım töreni gerçekleştirildi...

21 Ocak 2022 Cuma 10:18
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Ataoğlu: “Güçlü bir şekilde geliyoruz”
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Demokrat Parti Girne İlçesi’nin düzenlediği ‘Demokrat Parti Katılım Töreni’, geniş katılımla gerçekleştirildi.
Acapulco Otelde’de gerçekleşen katılım törenine başta Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı,  Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu olmak üzere, parti yetkilileri de katıldı.
Özverili bir şekilde parti için çalışan partililere teşekkür eden Ataoğlu, “Partimize güç katan yeni üyelerimize hayırlı olsun dileklerimi sunuyor, katılım gösteren ve bu şöleni düzenleyen partililerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Demokrat Parti ateşinin, her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Ataoğlu; “Halkımıza hizmet için çıktığımız bu yolda inşallah 24 Ocak sabahı hep birlikte daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Buna inancım tam. Biz bu yola halkımızla birlik ve beraberlik içinde çıktık. Bu güne kadar ne yaptıysak halkımız için yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Biz halkımız için çalıştıkça, gayret ettikçe, ter döktükçe, halkımız bize daha çok sahip çıkıyor” açıklaması yaptı.
“KKTC İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDEDECEĞİZ”
Ataoğlu konuşmasında, “KKTC için, geleceğimiz için, gençlerimiz için yorulmadan, usanmadan, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri, büyük ailemizin yeni üyeleri, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağrımıza basıyoruz. Sizlerle daha da güçlendik, güçlenmeye de her geçen gün devam ediyoruz” dedi.
Diğer partilerdeki huzursuzluk ve kavgalara değinen Ataoğlu; “Demokrat Parti dışındaki diğer parti içlerindeki kavgalara ve huzursuzluklara baktığımızda, bunlardan huzursuzluk duyan kardeşlerimizin adresi Demokrat Parti olmuştur. Çünkü bizim işimiz kavga değil, gönül işi… Hedefimizden hiç bir zaman şaşmadık. Ne mutlu bize ki, bu süre içerisinde Demokrat Parti olarak kurulduğu günden bu güne kadar yapmış olduğu hareketlerde toplumunu, insanını ve gencini düşünerek hareket etmiştir” ifadelerini kullandı.
“HEP BİRLİKTE BÜYÜYORUZ”
Katılımların her geçen gün arttığını vurgulayan Ataoğlu, “Doğru işler yapıyoruz ki; bizimle yol yürümek isteyenlerin sayısı artıyor. Demokrat Parti, kolları geniş, güzel bir aile, bu güzel ailenin içerinde yer alan herkes partimize sahip çıkıyor. Demokrat Parti ayrının gayrının olmadığı, herkese kucağını sonuna kadar açan bir partidir. Bugün sizlerle birlikteyiz, yarın sizlerle birlikte gelenlere kucağımızı açacağız. Bu doğrultuda Demokrat Parti’nin önümüzdeki süreçte ne kadar büyüyeceğini hep birlikte göreceğiz” dedi.

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