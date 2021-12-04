Ataoğlu, "Güney Kıbrıs plakalı araçlara benzin yasağı kabul edilebilir çözüm değil"

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun son günlerde yaşanan akaryakıt sıkıntısına karşın aldığı kararla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu açıklamasında, Güney Kıbrıs plakalı araçlara KKTC’de benzin yasağı getirilmesinin ekonomik ve insani açıdan kabul edilebilir bir çözüm olmadığını ifade etti.

Akaryakıtta yaşanan sıkıntının giderilmesi için girişim başlatılması yerine, ayırımcı ve yasakçı bir uygulama ile sorunun çözümlenemeyeceğini belirten Ataoğlu, “Konu ile ilgili Başbakan Yardımcısı olarak Başbakan ile Ekonomi Bakanı’nı aramama rağmen, her ikisine de ulaşamadım. Hükümetin alacağı ayrımcı ve yasaklayıcı bir uygulamayı kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Ataoğlu konuyla ilgili son olarak, “Gerek ekonomik şartlar, gerekse de insani olarak böyle bir uygulama, demokratik ve sosyal bir devletin alacağı bir karar olmamalı” ifadelerini kullandı.