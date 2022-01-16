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Ataoğlu: Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması önceliğimizdir

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki DP milletvekili adayları ile Güzelyurt’a gerçekleştirdiği ziyarette, narenciye paketleme tesisi ile bazı sanayi tesislerine de giderek, sektöre ilişkin eksiklikleri dinledi, eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak çözüm önerileri üzerinde sohbet etti.

16 Ocak 2022 Pazar 16:17
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Ataoğlu: Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması önceliğimizdir
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“TEŞVİKLER, ÜRETİME VE KALİTEYE YÖNELİK YENİDEN DÜZENLENECEK”

DP’den verilen bilgiye göre, Güzelyurt Bölgesi’nin toprak zenginliği bakımından oldukça önem arz ettiğini dile getiren Ataoğlu, bölgede çıkan narenciye ürünlerine yönelik devletin üreticiyi teşvik edici katkılar sağlaması için girişim yapacaklarını ifade etti.

Teşvik sisteminin yeniden ele alınması gerekliliğini belirten Ataoğlu, “Pandemi, sağlık ve eğitim alt yapımızla ilgili eksiklikleri çok net ortaya koymuştur. Ayrıca pandemi bize, ekonominin zor koşullarda ancak ve ancak üretimle sürdürülebilir bir yapıya kavuşabileceğini göstermiştir” tesbitinde bulundu.

Ataoğlu, “Üretimi arttırmak ve hatta kaliteli ve ülke şartlarına uygun üretimi teşvik edecek, ödüle dayalı bir teşvik sistemi ele alınmalıdır” açıklamasını yaptı.

“TÜRKİYE’DEN GELEN SUYUN EN KISA SÜREDE TARIMDA KULLANIMI SAĞLANMALI”

Türkiye’den gelen suyun öncelikle Güzelyurt bölgesinde kullanılmasına yönelik olan planlamanın önemine işaret eden Ataoğlu, Güzelyurt’ta yer altı sularının tuzlanmaya başladığını bu nedenle tarım için verilen suyun narenciye için oldukça yararlı olacağını söyledi.

Güzelyurt bölgesinde çıkan narenciye ürünlerin otellerde tüketilmesi için de geçmiş yıllarda girişim yaptıklarını dile getiren Ataoğlu, yeni dönem de de buna yönelik teşvik edici hamleler yapacaklarını vurguladı.

“SANAYİ BÖLGELERİ ÇAĞDAŞ BİR YAPIYA KAVUŞTURULACAK”

Sanayinin rekabet gücünü artırmak için daha ucuz ve güvenli enerji arzının sağlanacağını da dile getiren Ataoğlu, Türkiye’den getirilmesi planlanan elektrik projesini de desteklediklerini belirtti.
Kalkınmada öncelikle organize sanayi bölgelerinin geliştirilerek yeni sanayi bölgeleri kurulacağını söyleyen Ataoğlu, “Çağdaş anlayışla, sanayi bölgelerinin gerek alt yapı gerekse de üst yapı olarak, eğitime, gelişime ve kalkınmaya yönelik olarak geliştirilmesi sağlanacak” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Demokrat PartiFikri Ataoğlu
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