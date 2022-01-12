Ataoğlu: “Haksız rekabetin önüne geçeceğiz”

Oldukça dostane ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu üyelerine, DP’nin gelecek dönemde hayata geçireceği plan ve projelerini anlattı.

“İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ DENGEYİ KORUYARAK HAREKET EDİYORUZ”

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu konuşmasında hükümetin işçi ve iş veren arasındaki dengeyi koruyarak hareket ettiklerini, çalışanın alım gücünü arttırırken, iş verenin de bunu karşılayabilmesi için prim desteğinin uzatılması dahil, farklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

“HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ”

“İstihdamdan alınan vergiler ve primler gözden geçirilerek, gerekli önlemler alınmak suretiyle, haksız rekabete yol açan kayıt dışı istihdam ve yabancı kaçak işçi çalıştırılması da önleme kararlılığındayız” diyen Ataoğlu, “ülkenin sorunlarını biliyoruz. Çözümlerini de biliyoruz. Hükümette yer alacak daha güçlü bir DP, tüm bu sorunlara çözüm odaklı siyaset anlayışı ve projeleri ile çare olacaktır” dedi.

Pandemi döneminde çalışma hayatında bazı olumsuzluklar yaşandığına da değinen Ataoğlu, TL’nin değer kaybı sonrasında piyasadaki dengelerin değiştiğini, bunu denetleme görevinin de yine hükümetlerde olacağını ifade etti.

“TEŞVİKLERLE ,GELİŞİMİ ARTTIRACAĞIZ”

Ülkede gelişmişlik düzeyi düşük olan bölgelerdeki yatırımlara, uzun süreli vergi muafiyetleri, arazi ve arsa tahsisi, düşük istihdam vergisi gibi teşvikler uygulama niyetinde olduklarını ifade eden Ataoğlu, Güzelyur-Lefke ve Karpaz gibi bölgelerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

“49 YENİ VE GENÇ ADAY KADROSUYLA DP, ÜLKENİN UMUDU HALİNE GELDİ”

Yeni dönemde Demokrat Parti olarak çalışma hayatının içinden çok değerli adaylar ile yola çıktığını dile getiren Ataoğlu, “Alanında uzman bir birinden değerli 49 yeni ve genç aday kadromuzla DP, ülkenin umudu haline geldi” ifadelerini kullandı. Ataoğlu ayrıca, 49 yeni ve genç aday ile çalışmaktan memnun olduğunu, halkın detseği ile genç ve çalışkan bir kadro ile yeni projelere imza atacaklarının altını çizdi.

DENİZ: “İSTİKRARLI HÜKÜMETLERE İHTİYACIMIZ VAR”

KTTO Başkanı Turgay Deniz de yaptığı konuşmasında, gelecek dönemde istikrarlı hükümetlere ihtiyaç duyulduğunu, işletmelerin pandemi ve ekonomik koşullar nedeni ile zor günler geçirdiğini söyledi.

Yeni asgari ücreti ödeyemeyecek iş verenler olacağına da değinen Deniz, bu nedenle hükümetin SSK işveren prim desteğini %100’e çıkartmasını istediklerini ifade etti.

İşsizliğin artmasını istemediklerini ifade eden Deniz, “böylelikle kayıt dışılığın artmasını da önlemiş olacağız” diye konuştu.