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Ataoğlu, halk dansları ekiplerini kabul etti

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mehmetçik Belediyesi 60’ıncı Üzüm Festivali'ne katılmak amacıyla KKTC’de bulunan halk dansları ekiplerini kabul etti.

04 Ağustos 2022 Perşembe 20:05
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Ataoğlu, halk dansları ekiplerini kabul etti
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Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ataoğlu, Meksika, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Türkiye yanında KKTC halk dansları ekiplerinden oluşan heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, ülke tanıtımı için çok önemli bir yer teşkil eden festivallerin, farklı ülkelerden gelen konuk ekiplerin, KKTC’yi ve KKTC insanını, kültürü ve yaşam tarzıyla, daha yakından tanıma imkanı bulabildiği ortamlar olduğunu söyledi.

“Bu denli köklü ve geleneksel hale gelmiş uluslararası düzeyde yapılan festivaller, ülke tanıtımımıza büyük katkı sağlamaktadır. Bu anlamda, ülke kültürünün tanıtılmasına katkı koyan Mehmetçik Belediyesi Başkanı başta olmak üzere, Mehmetçik halkına sonsuz teşekkürlerimi sunarım” diyen Ataoğlu, KKTC’de bulunan konuk halk dansları ekip başkanlarına hediye takdiminde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
TurizmKültürGençlik Ve Çevre BakanıFikri Ataoğlu
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