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Ataoğlu : “Hedefimiz Hint pazarından pay almak”

Hintli turistler KKTC’ye gelmeye başladı

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:56
Ataoğlu : “Hedefimiz Hint pazarından pay almak”

Hindistan’dan KKTC’ye turist çekmek için sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, Hintli turistlerin ülkeye gelmeye başladığı ve ilk düğün organizasyonu için 500 kişilik grubun ardından dün de Hindistan’ın en büyük ilaç firmalarından birinin yıllık bayi toplantısını KKTC’de yaptığı bildirildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı basın bürosunun açıklamasına göre, Hintli turist organizasyonu başladı.

İlk düğün organizasyonunda KKTC 500 Hintli’yi ağırladı.

Dün gerçekleşen etkinlikte ise Hindistan’ın en büyük ilaç firmalarından Lupin’in senelik bayi toplantısı 1500 kişilik Hintli grubun katılımıyla Elexus Hotel’de yapıldı.

ATAOĞLU: “DÜĞÜN İÇİN GELECEKLERİN SAYISI ARTACAK”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, katıldıkları düğün fuarında kurulan bağlantıların karşılığını almaya başladıklarını ve bundan mutluluk duyduklarını belirtti.

Hindistan'dan turist gelmeye başladığını, önümüzdeki süreçte Kuzey Kıbrıs’ta düğün yapacak Hintli ailelerin sayısının artacağını ifade eden Ataoğlu, kurulan temaslar neticesinde Hintlilerin düğün törenlerini Kuzey Kıbrıs’ta yapmaya başladıklarını ve 24-27 Eylül tarihleri arasında 500 kişilik bir düğün gerçekleştiğini ifade etti.

Hindistan'ın en büyük ilaç firmalarından Lupin firmasının senelik bayi toplantısını KKTC’de düzenlediğini ifade eden Ataoğlu, bu organizasyonla toplamda 1500 Hintli’nin ülkeyi ziyaret ettiğini ve misafirlerin tarihi ve turistik yerleri gezdiğini ve bol bol alış veriş yaptığını söyledi.

Son dönemde görkemli Hint düğünlerine ev sahipliği yapan Akdeniz sahilindeki tesislerin rağbet gördüğünü ifade eden Ataoğlu, şöyle konuştu:

"Düğün organizasyonunda Hintler, Antalya’yı turizmin başkenti olarak görüyorlar. Düğün fuarında yapılan temaslar noktasında Kuzey Kıbrıs’ımızda bu düğünleri başlatabildik. Hemen ardından gerçekleşen bu etkinlikle de kalabalık bir Hintli misafir grubunu ağırladık. Hint düğünleri üç gün sürüyor, aileler büyük, dolayısıyla bütün akraba ve arkadaşlar geldiğinde çok büyük kapasitesi olan otellere 500 veya bin kişinin aynı anda konaklayabileceği tesislere ihtiyaç oluyor, Ülkemizdeki tesisler bu konuda ihtiyaçlarına cevap verecek durumda.”

İLAÇ FİRMASININ CEOSU: “KUZEY KIBRIS GÜZEL VE ALTERNATİF BİR DESTİNASYON”

Sibal – Lupin ilaç firması CEO’su Rajeev Sibal da yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ın Hindistan için güzel ve alternatif  bir destinasyon olduğunu ifade ederek, Kuzey Kıbrıs’ta bulundukları sürece ülke insanının misafirperverliğinden, turistik tesislerin kalitesinden ve tarihi zenginliklerden çok etkilendiklerini vurguladı.

Ayrıca alışveriş açısından da Kuzey Kıbrıs’ı çok makul bulduklarını ifade eden Sibal, firmalarının bu tip etkinliklerini ülkemizde yapmaya devam edeceklerini söyledi.

ACENTE SAHİBİ: “KUZEY KIBRIS DÜĞÜNLER İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN”

Hindistan’ın büyük acente sahiplerinden Sunaina Chatterjee ise Kuzey Kıbrıs’ın Hint düğünleri için biçilmiş kaftan  olduğunu söyleyerek, mutluluk veren bu adada unutulmaz evlilik törenlerinin yapılacağına inanç belirtti.

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HindistanKKTCTurizmHintli TuristlerTurizm Ve Çevre Bakanı Fikri AtaoğluGündemKıbrıs
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