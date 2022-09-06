Künye
Kıbrıs 25
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu satıcısı yakalandı... 3 paketi, 3 bin TL!
Uyuşturucu satıcısı yakalandı
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını darp etti
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını...
Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi
Adadan çıkış yapmak için sahte...
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Şiltenin altından silah çıktı!
Şiltenin altından silah çıktı!

Ataoğlu: Her alanda reform şart

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkedeki pek çok alanda sürdürülemez yapıların birer statüko oluşturduğunun bilincinde olduklarını belirterek, “Belediyeler yetmez, her alanda reform şart” dedi.

06 Eylül 2022 Salı 18:13
10 Okunma
Ataoğlu: Her alanda reform şart


Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, belediyelerde yaşanan değişimle ilgili açıklama yaptı.

Ataoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Belediyeler yetmez, her alanda reform şart. Yerel yönetimlerde yaşanan değişime yönelik eleştirileri normal karşılamak lazım. Çünkü her değişim sancılıdır, her reform farklı görüşlere gebedir. Bu noktada üzerinde durulması gereken, yapılananın gerekli olup olmadığıdır. Yoksa her icraat tartışmaları da beraberinde getirecektir ve getirmelidir de. Bu sebeple yaşanan tartışmaları ve farklı fikirleri düşmanlık taşıyan görüşler değil, bir fikir zenginliği olarak görmemiz gerekir.

Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı olarak görev yaptığım hükümetimizin, yerel yönetimler konusunda gösterdiği iradeyi, her halükarda bir kazanım olarak nitelendirmekteyim. On yıllardır devam eden bir tartışmaya nokta konmuş olup, aslında her siyasi görüşün de destek verdiği bir düşünce hayata geçirilmiştir. Belediyelerimizin, geçmişten günümüze birikerek büyüyen ve kangrenleşen sorunlarının bu reform hareketi ile minimize edileceğini düşünmekteyiz.

Ve lakin, yerel yönetimler haricinde, ülkemizde pek çok alanda sürdürülemez yapıların birer statüko oluşturduğunun da bilincindeyiz. Bu sebeple, bahse konu alanlarda da yerel yönetim reformunda gösterilen iradenin ortaya konması gerektiğini düşünüyoruz. Ortağı bulunduğumuz hükümetimiz nezdinde, söz konusu sürdürülemez tüm yapıların bertaraf edildiği ve yanlıştan dönüldüğü reformist günlere ulaşmak için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koyacağız.”

Anahtar Kelimeler:
TurizmKültürGençlik Ve Çevre BakanıFikri AtaoğluBaşbakan YardımcısıDemokrat Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ehliyet Birimindeki Sorun Çözüldü
Ehliyet Birimindeki Sorun Çözüldü
Akaryakıta okkalı zam geliyor
Akaryakıta okkalı zam geliyor
Tarifenin üzerinde ücret belirleyenlere işlem başlatılacak
Tarifenin üzerinde ücret belirleyenlere işlem başlatılacak










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim