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Ataoğlu: “Her zaman emeğin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet, KTAMS’ı ziyaret etti...

08 Ocak 2022 Cumartesi 11:47
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Ataoğlu: “Her zaman emeğin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz”
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret ederek, Sendika Başkanı Güven Bengihan ve yönetim kurulu üyeleri ile biraraya geldi.
Ataoğlu KTAMS ziyaretinde yaptığı konuşmasında, sendikaların toplumun aynası konumunda olduğunu, demokrasinin en önemli unsurlarını teşkil ettiğini, işçi ve emekçinin haklarını savunma noktasında büyük görevleri olduğuna vurgu yaptı.
DP’nin hükümet dönemlerinde her zaman emekçinin yanında olduğunu belirten Ataoğlu, yeni dönemde de sendikalarla işbirliği içerisinde, emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
“AÇLIK SINIRI RAKAMLARI, BELİRLEDİĞİMİZ ASGARİ ÜCRETİN NE KADAR YERİNDE OLDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR” 
KTAMS’ın açıkladığı açlık sınırını işaret eden Ataoğlu, “Açlık sınırı rakamlarını görünce, belirlemiş olduğumuz yeni asgari ücretin bürüt 7 bin TL olarak belirlenmesinin ne denli doğru bir karar olduğunun göstergesidir” dedi. 
Demokrat Parti’nin bu seçimde geniş bir tabana yayılarak her kesimden milletvekili adayı çıkarttığını da dile getiren Ataoğlu, “DP her zaman olduğu gibi halkın sesi olma görevini sürdürecektir” diye konuştu  
BENGİHAN: “ATAOĞLU, HER ZAMAN DİYALOĞA AÇIK VE PROBLEM ÇÖZÜCÜ BİR YÖNETİCİ”
KTAMS Başkanı Güven Bengihan da yaptığı konuşmasında, Fikri Ataoğlu’nun her zaman diyaloğa açık ve problem çözücü bir yönetici olduğundan söz ederek, kendisine ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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