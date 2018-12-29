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Ataoğlu: “Her Zaman Gençlerin Yanındayım”

29 Aralık 2018 Cumartesi 15:46
Ataoğlu: “Her Zaman Gençlerin Yanındayım”

 Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere heyetini kabul etti.

Başkanlığını Nafiya Horozoğlu’nun yaptığı heyetle daha önce İngiltere’de de görüşme gerçekleştiren Ataoğlu, gençleri kendi vatanlarında görmekten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Dernek Başkanı Nafiya Horozoğlu, Derneğin yaptığı ve planladığı projeler hakkında Bakan Ataoğlu’na bilgi vererek, desteğinden ötürü Ataoğlu’na teşekkür etti.

Horozoğlu, derneğin henüz yeni olması nedeniyle günden güne büyüdüğünü ve ileriki yıllarda çok daha büyük kitlelere hizmet vereceğini de belirtti.

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Horozoğlu, İngiltere’de faaliyet gösteren tur operatörleri ile temasa geçtiklerini ve gençlere yönelik indirim anlaşmaları yaptıklarından da bahsederek, gençlerin ülkelerini daha sık ziyaret edebilmesi için bir adım attıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk kültürüne sahip çıkmak için faaliyetlerine devam edeceklerini söyleyen Horozoğlu, tüm gençleri dernek çatısı altında toplanmaya çağırdı.

ATAOĞLU: “HER ZAMAN GENÇLERİN YANINDAYIM”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise İngiltere’de doğan veya okumak için orada bulunan gençler adına böylesi bir derneğin gerekli olduğunu söyleyerek, tüm yönetim kurulunu kutladı.

Kasım ayında İngiltere’de dernek yetkilileri ile görüştüğünü belirten Ataoğlu, gençlerin Kuzey Kıbrıs’a daha fazla gelebilmesi, ülke kültürünü unutmaması ve yaşatması adına birtakım projeler üzerinde çalıştıklarını ve bu projeleri sonlandırmak için Kıbrıs Türk Gençlik Birliği ile birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

Gençlerin Kuzey Kıbrıs’ta ev sahibi olmaları, çeşitli spor faaliyetlerinde bir araya gelmeleri, KKTC’de yaşayan gençlerle daha fazla kaynaşmalarını sağlamak ve İngiltere’de daha fazla kültürel etkinliklerde gençlerin aktif rol alabilmesi için Bakanlık olarak öncülük edeceklerini de vurgulayan Ataoğlu, gençlere destek sözü verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fikri Ataoğlu
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