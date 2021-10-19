Ataoğlu: “Hızlı bir şekilde erken seçim kararı alınmalıdır”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Genç TV ekranlarında yayınlanan ‘Er Meydanı’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, azınlık hükümetinin zorunlu bir şekilde kurulduğunu ifade ederek, “Elimizi taşın altına koyarak kurduk... Küçük ortağın bir kurultay süreci vardı. Bu süreç bitmeden, büyük ortağın kurultay süreci başladı. Hem küçük ortağın hem de büyük ortağın kendi içerisindeki atışmalarını görüyoruz” dedi.

Ataoğlu, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu arasında yaşanan tartışmaya işaret ederek, ortakların arasında bir olay var ise Bakanlar Kurulu içerisinde ya da dışarıda bir araya gelinerek, vatandaşa yansıtılmadan sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Ersan Saner’in hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunacağından haberi olmadığını yeniden dile getiren Ataoğlu, “Basından duydum, üzüldüm. 3 parti başkanlarıyla bir protokol imzalayarak, hükümeti kurdunuz. Ben kendi şahsıma, Ataoğlu olarak bana kimse bir şey söylemedi” ifadelerini kullandı.

Erken seçim tarihine ilişkin açıklama yapan Ataoğlu, 26 Aralık tarihinin kendi aralarında konuştuklarını belirterek, Başbakan Saner’in bu tarihe sıcak baktığını aktardı.

“Bu süre içerisinde daha fazla zamana gerek yok” diyen Fikri Ataoğlu, “Hızlı bir şekilde hemen erken seçim kararı alınmalıdır. Daha fazla zaman öldürmeye gerek yoktur” şeklinde konuştu.