Ataoğlu: Hoş olmayan anlar yaşandı

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Demokrat Parti Başkanı ve Başkan adayı Fikri Ataoğlu, Olağan Genel kurultay Gündem Kıbrıs özel yayında Bahar Sancar'a konuştu.

Kurultaya katılım oranından memnun olduğunu dile getiren Ataoğlu, şu ana kadar 900'e yakın üyenin oy kullandığını, akşam saatlerinde katılımın artmasını beklediklerini ifade etti.

Elektronik sistem kullanmadıkları yönünde eleştiriler üzerine de Ataoğlu, daha önce bu sistemi kullandıklarını ancak üyelerin sıkıntı yaşşadıklarını bundan dolayı da bu kurultayda bu sistemi tercih etmediklerini kaydetti.

Hoş bir olay değildi

Kurultay sırasında yaşanan kavga olayını da değerlendiren Ataoğlu, 'sevmediğimiz tanık olmak istemediğimiz anlar' ifadesini kullandı. Ataoğlu, "Bu tarz olayların yaşanması bizim de arzumuz değil. Herkes kendi listesini kendine göre yapıyor, liste dışında olan kişiler tepki gösteriyor. Hoş bir olay değildi yatıştı" diye konuştu.

Ataoğlu sözlerinin sonunda üyelerine 'oy kullanın' çağrısı da yaptı.