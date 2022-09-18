Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
3 kez bıçak sapladı
3 kez bıçak sapladı
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi...
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını öldürmüştü! İstinaf talebi reddedildi...
İstinaf talebi reddedildi
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
banner107

Ataoğlu: Hoş olmayan anlar yaşandı

18 Eylül 2022 Pazar 15:01
313 Okunma
Ataoğlu: Hoş olmayan anlar yaşandı


CANLI AKTARIM

Demokrat Parti Başkanı ve Başkan adayı Fikri Ataoğlu, Olağan Genel kurultay Gündem Kıbrıs özel yayında Bahar Sancar'a konuştu. 
Kurultaya katılım oranından memnun olduğunu dile getiren Ataoğlu, şu ana kadar 900'e yakın üyenin oy kullandığını, akşam saatlerinde katılımın artmasını beklediklerini ifade etti. 
Elektronik sistem kullanmadıkları yönünde eleştiriler üzerine de Ataoğlu, daha önce bu sistemi kullandıklarını ancak üyelerin sıkıntı yaşşadıklarını bundan dolayı da bu kurultayda bu sistemi tercih etmediklerini kaydetti. 
Hoş bir olay değildi
Kurultay sırasında yaşanan kavga olayını da değerlendiren Ataoğlu, 'sevmediğimiz tanık olmak istemediğimiz anlar' ifadesini kullandı. Ataoğlu, "Bu tarz olayların yaşanması bizim de arzumuz değil. Herkes kendi listesini kendine göre yapıyor, liste dışında olan kişiler tepki gösteriyor. Hoş bir olay değildi yatıştı" diye konuştu. 
Ataoğlu sözlerinin sonunda üyelerine 'oy kullanın' çağrısı da yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Demokrat PartiFikri AtaoğluDPKurultay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahali: Hepsine imza attın!
Şahali: Hepsine imza attın!
16.30 İtibariyle bin 368 üye oy kullandı
16.30 İtibariyle bin 368 üye oy kullandı
"12. Olağan Kurultayı'mızın demokrasi hayatına hayırlı olmasını diliyorum"
"12. Olağan Kurultayı'mızın demokrasi hayatına hayırlı olmasını diliyorum"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim