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Ataoğlu: "Hükümet yine çuvalladı"

DP Genel Başkanı Ataoğlu, hükümetin hiçbir sorunu çözemediğini ve Cumhurbaşkanlığı seçimini de çözülmez bir noktaya taşıyacağını belirterek, Cumhurbaşkanı başkanlığında ivedi olarak bir seçim zirvesi yapılması çağrısında bulundu.

07 Eylül 2020 Pazartesi 10:54
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Ataoğlu: "Hükümet yine çuvalladı"

DP Genel Başkanı Ataoğlu, hükümetin hiçbir sorunu çözemediğini ve Cumhurbaşkanlığı seçimini de çözülmez bir noktaya taşıyacağını belirterek, Cumhurbaşkanı başkanlığında ivedi olarak bir seçim zirvesi yapılması çağrısında bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, yazılı bir açıklama yayımlayarak, yerel vaka sayısının arttığını, hükümetin hiçbir soruna çözüm bulamadığını ve koalisyonun, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunu da çözülmez bir noktaya taşıyacağı endişesi taşıdıklarını ifade etti.

Ataoğlu, ivedi olarak Cumhurbaşkanı başkanlığında bir seçim zirvesi yapılmasının büyük yarar sağlayabileceğine inandıklarını belirterek çağrıda bulundu.

Fikri Ataoğlu, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Salgını yendik diye yollara düşen Hükümet, tedbirsizliğin ve kontrolsuzluğun sonucunda halkı görülmedik bir salgın hızı ile karşı karşıya bıraktı.

Dünya, en zor dönemlerini yaşarken bile halkın bilinçli olması nedeniyle Mart, Nisan ve Mayıs aylarını rahat atlatan halk büyük bir travma yaşıyor.

Bu travmanın tek sorumlusu ise işbilmez Hükümet.

Temmuz ayından beridir açılımı doğru ve düzgün beceremeyen Hükümet, Pandemi Hastanesi yapmaktan aciz durumdadır.

Yetmiyor gibi biten Turizm sektörü ardından Yüksek Öğrenimi de bitirmek üzereler.

Tek dertleri birbirine çelme atmak olan Başbakan Tatar ve Yarımcısı Özersay, tamamen bitmiş, tükenmiş ve artık halka yük olan bir durumdadırlar.

Temmuz ayından beridir birbirleri ile cebelleşmekten ne halkla, ne ekonomi ile ve ne de salgın ile ilgilenmişlerdir.

Geldiğimiz nokta ise tam bir felaket.

Çuvallayan bir Hükümet, rekor seviyede pozitif vaka ve rekor seviyede yerel bulaş karşısında halkımızı tek başına bırakmıştır.

Bir gün öyle, bir gün böyle davranarak yapabilecekleri ne acıdır ki zaten bu kadardı.

Bu noktadan sonra Hükümetin yapacağı tek şeyi Cumhurbaşkanına görev iadesi yaparak, aklı başında bir Hükümetin önünü açmaktır.

Aylar önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasını öneren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı dinlemeyen ve Ekim’e kadar belki oyum artar kaygısı ile erkene çekme önerisini reddeden Hükümetin paçaları tutuşmuş durumdadır.

Cumhurbaşkanının erkene çekme önerisini kabul eden DP’nin aksine reddeden Hükümet, yine partimiz DP tarafından getirilen 1 senelik erteleme önerisine de karşı çıkmıştı.

Şimdilerde gelinen noktada ne olacağı artık meçhul.

Bu kaos ve güvensizlik ortamında halkımız oy vermeye gidecek mi­­­? Bu güvensizlik ve endişe ortamı giderilebilecek mi?

Temel olarak hiçbir sorunu çözemeyen ve tam aksine sorunları daha da ağırlaştıran bu Hükümetin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de bir arapsaçına çevireceği endişesini taşıyoruz.

Bu sebeple ivedi olarak Cumhurbaşkanlığı başkanlığında bir seçim zirvesinin yapılmasının çok büyük yarar sağlayacağına inanıyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluKoronavirüsCoronavirüs
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