Ataoğlu, iç turizme yönelik de bir takım açılımlar yapmak istediklerini kaydetti

Türkiye’deki tam kapanma nedeniyle, KKTC’de kapalı turizmin etkileneceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu söyleyen Ataoğlu, kapalı turizmi başlattıkları ilk hafta 357, ikinci hafta 500 turistin geldiğini, bu hafta ve özellikle bayramda bu sayının artmasını beklediklerini dile getirdi. Denilenin aksine kapalı turizmin iyi gittiğini anlatan Ataoğlu, turistlerin 3 kez PCR testi yaptırmak durumunda olduğunu da hatırlattı.

Kapalı turizme yönelik önemli bir çalışmalarının da olduğunu söyleyen Ataoğlu, temassız, otelde kalan turistlere online alışveriş yapma imkanı yaratarak, esnafa da dokunuşta bulunacaklarını belirtti. Kapalı devre turizmin dışında çift aşı ve çift PCR ile turizmi başlatmak için çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Ataoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile konunun tartışıldığını ifade etti.

"İÇ TURİZMİ DE CANLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Ataoğlu, iç turizme yönelik de bir takım açılımlar yapmak istediklerini kaydederek, “Vatandaşlarımızın da bir takım fırsatlardan yararlanarak, otellerde kalmasını istiyoruz. Bu konuyu da Üst Komite ile görüşüyoruz. İlerleyen günlerde açıklama yapacağız” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI